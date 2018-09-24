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    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині

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    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині

    Оперативні підрозділи Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ДПН НП України та СУ ГУНП України в Одеській області провели санкціоновані обшуки за 4 адресами

    В ході санкціонованих обшуків, які проводилися на підставі ухвали суду, правоохоронці виявили посів 12 кущів конопель, близько 3 кілограмів канабісу, 50 грамів гашишу та пістолет-револьвер.

    Також було виявлено копії свідоцтва про одруження, запрошення іноземця для навчання в медичному університеті, відтиски штампів та печаток міграційної служби в Одеській області, представництва МЗС м. Одеса, міністерства юстиції, консульської служби, відділу РАГСУ та навчальні сертифікати іноземців і копії закордонних паспортів іноземних громадян.

    Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

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    Виявлені речовини рослинного походження, зброю, печатки та штампи вилучено як речовий доказ та направлено на експертизу. Після отримання результатів  експертизи буде прийняте подальше рішення щодо застосування правової кваліфікації відносно виявленого правопорушення.

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    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині
    Зброю, наркотики та підроблені печатки виявили правоохоронці на Одещині

    Заходи щодо протидії  злочинів в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин продовжуються.

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