Одеситам показали трамваї різних епох
-
Розсилка
Найстаріший трамвай 1934 року
В музеї КП «Одесміськелектротранс» на честь річниці першого запуску трамвая в Одесі, провели день відкритих дверей.
У музеї одеситам показали трамваї різних років випуску: від найстарішого 1934 року збірки, до сучасного «Одіссея» (2018 року). Крім цього, показали унікальний трамвай КТМ - 1, єдиний в Україні в ходовому стані.
Для відвідувачів провели невелику екскурсію, у них була можливість посидіти в трамваях і пофотографуватися.
Читайте також
Джерело: Метроном