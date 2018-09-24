Одеситам показали трамваї різних епох



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Найстаріший трамвай 1934 року

В музеї КП «Одесміськелектротранс» на честь річниці першого запуску трамвая в Одесі, провели день відкритих дверей.

У музеї одеситам показали трамваї різних років випуску: від найстарішого 1934 року збірки, до сучасного «Одіссея» (2018 року). Крім цього, показали унікальний трамвай КТМ - 1, єдиний в Україні в ходовому стані.

Для відвідувачів провели невелику екскурсію, у них була можливість посидіти в трамваях і пофотографуватися.

Джерело: Метроном