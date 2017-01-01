Лише держава має право закривати телеканали

Активісти мають право пікетувати канал, але не блокувати їх

Мураєв звертає на себу увагу різними способами - в тому числі і провокаційними антиукраїнськими заявами. А страждає від цього його власний бізнес... Я проти блокуваня будь-яких ЗМІ, але в даному разу, як мені здається, блокують не телеканал, а приватну власність того, хто публічно зневажає Україну. [READ_MORE] ПП: нещодавно був в ефірі

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокування телеканалу NewsОne

Активісти мають право пікетувати канал, але не блокувати їх

Мураєв звертає на себу увагу різними способами - в тому числі і провокаційними антиукраїнськими заявами. А страждає від цього його власний бізнес...

Я проти блокуваня будь-яких ЗМІ, але в даному разу, як мені здається, блокують не телеканал, а приватну власність того, хто публічно зневажає Україну.

ПП: нещодавно був в ефірі ньюзвану і прямо в ефірі звернув увагу телеведучого, що він поводиться не об'єктивно і стримано, як і належить теледучому, коли в ефірі сперечаються політичні опоненти, а відверто стає на позицію мого опонента-опозиціонера. Складається враження, що інколи канал стає не ЗМІ, а пропагандистом Мураєва і його політсили..

І все ж: тільки держава має право закривати телеканали, а активісти мають право пікетувати канал, а не блокувати.

Джерело: блог Олександра Бригинця

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