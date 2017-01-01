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    Думки вголос

    Лише держава має право закривати телеканали

    Активісти мають право пікетувати канал, але не блокувати їх
    Мураєв звертає на себу увагу різними способами - в тому числі і провокаційними антиукраїнськими заявами. А страждає від цього його власний бізнес... Я проти блокуваня будь-яких ЗМІ, але в даному разу, як мені здається, блокують не телеканал, а приватну власність того, хто публічно зневажає Україну. [READ_MORE] ПП: нещодавно був в ефірі
    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 17:34
    • Розсилка
    <span>Блокування телеканалу&nbsp;NewsОne</span>
    Блокування телеканалу NewsОne

    Активісти мають право пікетувати канал, але не блокувати їх

    Мураєв звертає на себу увагу різними способами - в тому числі і провокаційними антиукраїнськими заявами. А страждає від цього його власний бізнес...

    Я проти блокуваня будь-яких ЗМІ, але в даному разу, як мені здається, блокують не телеканал, а приватну власність того, хто публічно зневажає Україну.

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    ПП: нещодавно був в ефірі ньюзвану і прямо в ефірі звернув увагу телеведучого, що він поводиться не об'єктивно і стримано, як і належить теледучому, коли в ефірі сперечаються політичні опоненти, а відверто стає на позицію мого опонента-опозиціонера. Складається враження, що інколи канал стає не ЗМІ, а пропагандистом Мураєва і його політсили..

    І все ж: тільки держава має право закривати телеканали, а активісти мають право пікетувати канал, а не блокувати.

    Джерело: блог Олександра Бригинця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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