Включаєте порно, а там ваша сусідка...
Статистика показує, що насильства більше в країнах, де порно заборонено
Якщо просто: порно – одна з найбільших індустрій світу, дивляться порно всюди, в тому числі і в Україні.
Питання лише в тому чийого воно виробництва українського чи, приміром, російського, де виробництво порно не заборонено.
Порно, проституція, насильство – можуть бути пов‘язані, а можуть – ні.
Карта показує, що насильства більше в країнах, де порно заборонено. От вам і зв‘язок.
Уявляєте, включаєте порно, а там в головній ролі ваша сусідка, яка раніше працювала на касі в маркеті? От і місце на касі для вас звільнилося :)
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