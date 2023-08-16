Включаєте порно, а там ваша сусідка...

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує декриміналізувати порно в Україні

Статистика показує, що насильства більше в країнах, де порно заборонено

Якщо просто: порно – одна з найбільших індустрій світу, дивляться порно всюди, в тому числі і в Україні.

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Питання лише в тому чийого воно виробництва українського чи, приміром, російського, де виробництво порно не заборонено.

Порно, проституція, насильство – можуть бути пов‘язані, а можуть – ні.

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Карта показує, що насильства більше в країнах, де порно заборонено. От вам і зв‘язок.

Уявляєте, включаєте порно, а там в головній ролі ваша сусідка, яка раніше працювала на касі в маркеті? От і місце на касі для вас звільнилося :)