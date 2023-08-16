Головна Думки вголос Олександр Бригинець
search button user button menu button
Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Включаєте порно, а там ваша сусідка...

glavcom.ua
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує декриміналізувати порно в Україні
фото з відкритих джерел

Статистика показує, що насильства більше в країнах, де порно заборонено

Якщо просто: порно – одна з найбільших індустрій світу, дивляться порно всюди, в тому числі і в Україні.

Питання лише в тому чийого воно виробництва українського чи, приміром, російського, де виробництво порно не заборонено.

Порно, проституція, насильство – можуть бути пов‘язані, а можуть – ні.

Карта показує, що насильства більше в країнах, де порно заборонено. От вам і зв‘язок.

Уявляєте, включаєте порно, а там в головній ролі ваша сусідка, яка раніше працювала на касі в маркеті? От і місце на касі для вас звільнилося :)

Включаєте порно, а там ваша сусідка... фото 1
Читайте також: Легалізація порнографії. Нардепи збирають підписи під законопроєктом
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: закон українці проституція порно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Е-марки акцизного податку на сигарети та алкоголь запровадять з 1 січня 2026 року
Зеленський підписав закон про електронну акцизну марку: що зміниться
25 липня, 15:50
За перешкоджання роботі аудиторів тепер передбачено кримінальну відповідальність
Кримінальна відповідальність за перешкоджання роботі аудиторів: опубліковано закон
1 серпня, 20:16
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати
Вибух у суді Києва: ДБР повідомило, як Гуменюк готувався до втечі
31 липня, 15:42
Користувачі мережі зазначають: у початку війни в Україні винні лише росіяни
«Українці заслужили цю війну». Пост у соцмережі спричинив бурхливе обговорення
31 липня, 12:40
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
7 серпня, 13:37
При в'їзді на територію Польщі іноземець має обґрунтувати мету та умови запланованого перебування
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
9 серпня, 18:12
Правоохоронець використовував своє службове становище для прикриття незаконного бізнесу
В Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців (фото)
12 серпня, 11:09
Автори ініціативи наголошують, що запропоновані зміни ніяким чином не стосуватимуться поширення чи виробництва дитячої порнографії
Легалізація порнографії. Нардепи збирають підписи під законопроєктом
Вчора, 10:36
Польща приймає мігрантів з різних країн
У Польщі зростає кількість мігрантів, і справа не в українцях
Вчора, 18:17

Олександр Бригинець

Включаєте порно, а там ваша сусідка...
Включаєте порно, а там ваша сусідка...
«Мільйонна ботоферма», яку викрила СБУ. Панове, давайте по-чесному?
«Мільйонна ботоферма», яку викрила СБУ. Панове, давайте по-чесному?
Чи потрібно вже зараз сідати за стіл переговорів з Росією?
Чи потрібно вже зараз сідати за стіл переговорів з Росією?
Яку судову реформу хоче Зеленський?
Яку судову реформу хоче Зеленський?
Голосування в ООН показало, яка вона, постреволюційна Вірменія
Голосування в ООН показало, яка вона, постреволюційна Вірменія
В Україні існують цілі нелегальні корпорації «євробляхерів»
В Україні існують цілі нелегальні корпорації «євробляхерів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
15K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС – соцмережі
7434
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7091
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
6301
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
6232
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту