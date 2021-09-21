Яку судову реформу хоче Зеленський?

Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади.

Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади.

Найпростіший спосіб, який вже підтриманий венеціанкою, поновити реформу Порошенка

Попросили на одному з каналів прокоментувати ситуацію з судовою реформою від Зеленського. Думка вийшла приблизно такою:

Порошенко не мав монобільшості, звичайно, рішення тоді приймалися важко та компромісно, але все ж за Порошенка почали реформу з найважчого – з Верховного суду. Тобто згори.

Монобільшість у 2019 зупинила рух реформи далі( вони мали продовжити реформувати спочатку апеляційні суди, а потім суди 1 інстанції. Цього немає(

Очевидна фальшива гра Зеленського, який 2,5 роки лише говорив і нічого не робив, щоб продовжити судову реформу і раптом активізувався після розмови з Байденом. До цього слухняні судді його повністю влаштовували. Чи причина лише в Байдені?

Кажуть основною причиною зацікавленості Зеленського судами стала сварка з Портновим, який не виправдав надії Банкової з судами проти Порошенка. Він же не лише контролював, як кажуть, суди, ай на 3/4 сам особисто й ініціював справи, які розраховував виграти(

Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади. Проте наразились на опір.

Як на мене, в ситуації, що склалася, судді намагаються вийти з-під контроля і Портнова, і Банкової. Чи стануть вони від того чесними й об‘єктивними? Навряд чи! Але так, що замовних рішень буде менше – це ймовірно.

Яку реформу хоче Зеленський? Ми не бачимо про це публічних дискусій на відміну від дискусій води в Крим чи перехода на латиницю) А насправді, найпростіший спосіб, який вже підтриманий венеціанкою, поновити реформу Порошенка….

Джерело: блог Олександра Бригинця

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