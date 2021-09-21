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    Думки вголос

    Яку судову реформу хоче Зеленський?

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

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    Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади. - Яку судову реформу хоче Зеленський?
    Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади.
    фото з відкритих джерел

    Найпростіший спосіб, який вже підтриманий венеціанкою, поновити реформу Порошенка

    Попросили на одному з каналів прокоментувати ситуацію з судовою реформою від Зеленського. Думка вийшла приблизно такою:

    Порошенко не мав монобільшості, звичайно, рішення тоді приймалися важко та компромісно, але все ж за Порошенка почали реформу з найважчого – з Верховного суду. Тобто згори.

    Монобільшість у 2019 зупинила рух реформи далі( вони мали продовжити реформувати спочатку апеляційні суди, а потім суди 1 інстанції. Цього немає(

    Очевидна фальшива гра Зеленського, який 2,5 роки лише говорив і нічого не робив, щоб продовжити судову реформу і раптом активізувався після розмови з Байденом. До цього слухняні судді його повністю влаштовували. Чи причина лише в Байдені?

    Кажуть основною причиною зацікавленості Зеленського судами стала сварка з Портновим, який не виправдав надії Банкової з судами проти Порошенка. Він же не лише контролював, як кажуть, суди, ай на 3/4 сам особисто й ініціював справи, які розраховував виграти(

    Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади. Проте наразились на опір.

    Як на мене, в ситуації, що склалася, судді намагаються вийти з-під контроля і Портнова, і Банкової. Чи стануть вони від того чесними й об‘єктивними? Навряд чи! Але так, що замовних рішень буде менше – це ймовірно.

    Яку реформу хоче Зеленський? Ми не бачимо про це публічних дискусій на відміну від дискусій води в Крим чи перехода на латиницю) А насправді, найпростіший спосіб, який вже підтриманий венеціанкою, поновити реформу Порошенка….

    Джерело: блог Олександра Бригинця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко суд судова реформа Володимир Зеленський
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    Яку судову реформу хоче Зеленський?