Яку судову реформу хоче Зеленський?
Найпростіший спосіб, який вже підтриманий венеціанкою, поновити реформу Порошенка
Попросили на одному з каналів прокоментувати ситуацію з судовою реформою від Зеленського. Думка вийшла приблизно такою:
Порошенко не мав монобільшості, звичайно, рішення тоді приймалися важко та компромісно, але все ж за Порошенка почали реформу з найважчого – з Верховного суду. Тобто згори.
Монобільшість у 2019 зупинила рух реформи далі( вони мали продовжити реформувати спочатку апеляційні суди, а потім суди 1 інстанції. Цього немає(
Очевидна фальшива гра Зеленського, який 2,5 роки лише говорив і нічого не робив, щоб продовжити судову реформу і раптом активізувався після розмови з Байденом. До цього слухняні судді його повністю влаштовували. Чи причина лише в Байдені?
Кажуть основною причиною зацікавленості Зеленського судами стала сварка з Портновим, який не виправдав надії Банкової з судами проти Порошенка. Він же не лише контролював, як кажуть, суди, ай на 3/4 сам особисто й ініціював справи, які розраховував виграти(
Замість залежності через Портнова на Банковій вирішили зробити суддів залежними безпосередньо від влади. Проте наразились на опір.
Як на мене, в ситуації, що склалася, судді намагаються вийти з-під контроля і Портнова, і Банкової. Чи стануть вони від того чесними й об‘єктивними? Навряд чи! Але так, що замовних рішень буде менше – це ймовірно.
Яку реформу хоче Зеленський? Ми не бачимо про це публічних дискусій на відміну від дискусій води в Крим чи перехода на латиницю) А насправді, найпростіший спосіб, який вже підтриманий венеціанкою, поновити реформу Порошенка….
Джерело: блог Олександра Бригинця