Село на Донеччині: українці тут не переходять на російську, тому й не забули рідну мову

Інформація для тих, кому здається, що мова не має значення

Внутрішньопереміщені особи - не дивина для Донбасу. В цьому селі живуть переселенці з Полтавщини, школа тут україномовна і україномовний гомін тут повсюди, що не часто трапляється неподалік від околиці Донецька. Та і настрої тут дуже оптимістичні і проукраїнські. Це інформація для тих, кому здається, що мова не має

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

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Інформація для тих, кому здається, що мова не має значення

Внутрішньопереміщені особи - не дивина для Донбасу.

В цьому селі живуть переселенці з Полтавщини, школа тут україномовна і україномовний гомін тут повсюди, що не часто трапляється неподалік від околиці Донецька. Та і настрої тут дуже оптимістичні і проукраїнські.

Це інформація для тих, кому здається, що мова не має значення.

До речі, українці тут не переходять на російську, коли коли до них звертаєшся російською.

Воно і зрозуміло, якби переходили, то давно забули б рідну мову.

ПП: За даними перепису 2001 року 95,34 % жителів села зазначили рідною мову українську, 4,46 % — російську, 0,07 % — грецьку та білоруську мови

Джерело: блог Олександра Бригинця

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