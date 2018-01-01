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    Думки вголос

    Село на Донеччині: українці тут не переходять на російську, тому й не забули рідну мову

    Інформація для тих, кому здається, що мова не має значення
    Внутрішньопереміщені особи - не дивина для Донбасу.  В цьому селі живуть переселенці з Полтавщини, школа тут україномовна і україномовний гомін тут повсюди, що не часто трапляється неподалік від околиці Донецька. Та і настрої тут дуже оптимістичні і проукраїнські.  Це інформація для тих, кому здається, що мова не має
    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка

    Інформація для тих, кому здається, що мова не має значення

    Внутрішньопереміщені особи - не дивина для Донбасу. 

    В цьому селі живуть переселенці з Полтавщини, школа тут україномовна і україномовний гомін тут повсюди, що не часто трапляється неподалік від околиці Донецька. Та і настрої тут дуже оптимістичні і проукраїнські. 

    Це інформація для тих, кому здається, що мова не має значення. 

    До речі, українці тут не переходять на російську, коли коли до них звертаєшся російською. 

    Воно і зрозуміло, якби переходили, то давно забули б рідну мову.

    ПП: За даними перепису 2001 року 95,34 % жителів села зазначили рідною мову українську, 4,46 % — російську, 0,07 % — грецьку та білоруську мови

    Джерело: блог Олександра Бригинця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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