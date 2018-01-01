Село на Донеччині: українці тут не переходять на російську, тому й не забули рідну мову
- Сьогодні, 13:35
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Інформація для тих, кому здається, що мова не має значення
Внутрішньопереміщені особи - не дивина для Донбасу.
В цьому селі живуть переселенці з Полтавщини, школа тут україномовна і україномовний гомін тут повсюди, що не часто трапляється неподалік від околиці Донецька. Та і настрої тут дуже оптимістичні і проукраїнські.
Це інформація для тих, кому здається, що мова не має значення.
До речі, українці тут не переходять на російську, коли коли до них звертаєшся російською.
Воно і зрозуміло, якби переходили, то давно забули б рідну мову.
ПП: За даними перепису 2001 року 95,34 % жителів села зазначили рідною мову українську, 4,46 % — російську, 0,07 % — грецьку та білоруську мови
Джерело: блог Олександра Бригинця