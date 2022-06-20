Ядерне божевілля людства

Люди постійно вигадують способи, як себе знищити

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Из-за проклятой войны пришлось вспомнить, чему меня учили на физико-техническом факультете. Сегодня расскажу об атомной и водородной бомбе – как это работает, не дай Бог, конечно. И почему страхи тактического ядерного оружия изрядно преувеличены.

Атомное оружие

В мою бытность ракетчика довелось поездить по военным НИИ, а также испытательным полигонам. И там приходилось пересекаться с «головастиками» – так у нас назывались те, кто разрабатывал головную часть ракеты с ядерной начинкой. Они работали в отдельном министерстве среднего машиностроения, и всегда ходили по трое: два специалиста и особист. Шутили, что им даже особые трехочковые сортиры полагаются. Это чтобы тайну боеголовки не выдать.

Хотя, по правде, в атомной и водородной бомбе ничего особо тайного. И если бы Гитлер не преследовал евреев, то фашистская Германия получила бы атомную бомбу году этак в 44-том. Со всеми вытекающими.

Атомная бомба базируется на цепной реакции деления ядер

Если на уран 235 или плутоний 239 из так называемого инициатора направить пучок нейтронов – это такая элементарная частица, то каждый нейтрон выбьет из атома урана или плутония уже два нейтрона. Те – четыре, следующие – восемь. Количество нейтронов из делящихся ядер нарастает лавинообразно, причем, все это сопровождается выделением колоссальной энергии в виде взрыва. Принципиально важно, чтобы активное ядро было достаточной массы и достаточной плотности, их еще называют критическими, иначе цепная реакция затухнет, у ядерщиков это так и называется «пшик».

Соответственно, есть два типа конструкции атомной бомбы – пушечная и эксплозивная, от английского слова explosion – взрыв.

В пушечной половина активного ядра выстреливается в другую, они слипаются, масса становится больше критической, и заряд срабатывает. Кстати, в бомбе «Малыш», которую штатовцы сбросили на Хиросиму, натурально использовался обрезанный ствол корабельной пушки, в которой после выстрела один урановый цилиндр надевался на другой.

Бомба «Малюк», яку кинули на Хіросіму

В эксплозивной бомбе активное ядро помещено внутрь прочного контейнера, вокруг ядра располагается бризантное, то есть, очень быстро взрывающееся вещество. При его взрыве внутри контейнера резко возрастает давление, активное ядро сжимается, плотность его становится больше критической, и запускается цепная реакция. Так была устроена бомба «Толстяк», которую сбросили на Нагасаки.

Что любопытно: КПД атомной бомбы всего лишь около одного процента, остальная часть активного ядра во взрыве не участвует и просто разлетается в пространстве

Как видим, в конструкции такой бомбы ничего суперсложного. Сложность состоит в получении обогащенного, его еще называют оружейным, урана или плутония.

Например, цех обогащения урана методом центрифугирования представляет собой здоровенный зал, в котором смонтировано больше сотни этих самых центрифуг, постоянно вращающихся со скоростью полторы тысячи оборотов в секунду. Причем, они не должны останавливаться или ломаться, иначе беда. Этот процесс требует массы электроэнергии, и его никак не спрятать – ни от врагов, ни от союзников, ни от МАГАТЭ. Причем, расширения «ядерного клуба» не желают, прежде всего, его участники.

А чтобы получить оружейный плутоний, придется слегка переоборудовать Чернобыльскую атомную станцию, и запустить ее. Тоже, как понимаете, тайно это сделать не получится.

Теперь о водородном или термоядерном оружии

Если атомное основано на реакции деления, то термоядерное – на реакции синтеза, объединения ядер дейтерия и трития – это изотопы водорода. Но в качества активного ядра, как правило, используется дейтерид лития. Сырья для термоядерной реакции – в изобилии: в мировом океане полно дейтерия и трития. Но эта реакция начинается только при чудовищных температуре и давлении.

Такие условия существуют внутри звезд, например, звезды по имени Солнце. А на Земле их можно получить, стреляя лучом мощного лазера в мишень, либо получая высокотемпературную плазму в электромагнитных устройствах типа «Токамак». А еще высокие температуру и давление можно получить в центре атомного взрыва.

То есть, водородная бомба представляет собой ядро из дейтерида лития, внутри, сбоку или снаружи которого размещен заряд атомной бомбы, о которой мы говорили раньше. Сначала взрывается атомный заряд, а он уже запускает термоядерную реакцию, при которой энергии выделяется в тысячи раз больше, чем при обычном атомном взрыве.

Более того, конструктивно термоядерную бомбу можно выполнить таким образом, что будут чередоваться атомные и термоядерные заряды, что позволит сделать мощность такого устройства практически неограниченной. Над этой темой поработал мрачный гений академика Сахарова. Потенциально можно разнести всю планету на кусочки, вот почему термоядерное оружие частенько называют оружием Судного Дня.

Мощность атомных бомб принято измерять в тротиловом эквиваленте – то есть, какому количеству взорвавшегося тротила соответствует взрыв атомной бомбы. Так, на Хиросиму сбросили бомбу мощностью 18 тысяч тонн, то есть, 18 килотонн тротила. А на Нагасаки – 21 килотонну.

Чтобы было понятнее: в один грузовой железнодорожный вагон можно поместить 60 тонн тротила

Тогда, чтобы получить аналог хиросимского взрыва, понадобится поезд из 300 таких вагонов. Сравнение, конечно, условное, так как невозможно взорвать такое количество тротила одновременно и в одной точке, и у тротила не будет ни светового излучения, ни проникающей радиации, ни радиоактивного заражения.

А вот мощность термоядерных бомб измеряется уже мегатоннами, то есть, миллионами тонн тротила. Самое мощное из испытанных водородных устройств – это советская «Царь-бомба» мощностью 58 мегатонн, взорванная над Новой Землей в 1961 году. Она взорвалась на высоте 4-х километров и превратила поверхность острова в стеклоподобную массу, твердую чуть ли не как алмаз. Взрывная волна обогнула Землю три раза.

Вибух «Цар-бомби»

Если использовать сравнение «Царь-бомбы» с поездом, то в нем должно быть 966 тысяч вагонов тротила. «Царь-бомба» – это чисто экспериментальное устройство, но на вооружении тех же рашистов находятся боеголовки мощностью 10 мегатонн – это 166 тысяч вагонов. В общем, страх и ужас, и конец света.

Использование стратегических термоядерных боеприпасов – это действительно конец человечества, выживут только единицы где-то на островах в Океании, да и то не факт.

Поэтому при создании столь смертоносного оружия предусмотрено множество систем защиты от дурака или маньяка, который, в общем-то, тоже дурак, но считает, что у него есть великая миссия

Теперь о тактическом ядерном оружии, ТЯО, для краткости

Это все то же самое, о чем мы говорили, только меньшей мощности. К ТЯО относятся бомбы, боеголовки ракет, артиллерийские снаряды и мины с мощностью 0,1-0,2 килотонны. Вспомним про несчастный взрывающийся поезд – это 3-4 вагона тротила. Тоже немало, но это не какая-то апокалиптическая мощь, это вполне сравнимо с обычными боеприпасами. Например, на «Азовсталь» рашисты в общей сложности сбросили столько бомб, ракет и снарядов, что суммарно это даже больше тактического ядерного боеприпаса.

Применение ТЯО рашистами не решает никаких военных задач – у нас просто нет укрепрайонов, которые другим способом разрушить невозможно. Сбросить такую бомбу на Киев или другой украинский город? Да, разрушит несколько кварталов, будет множество жертв среди мирного населения. Но это не повлияет на способность наших вооруженных сил оказывать сопротивление агрессору.

А вот кремлевские маньяки наверняка получат ответный залп – не обязательно ядерным, а современным высокоточным оружием, которое приравняет их всех нулю, и они об этом прекрасно знают. Потому что уже предупреждены

Но, кроме геополитических, есть и чисто технологические сложности. Мало того, что должны пройти все команды, разрешающие применение, так ТЯО надо еще и извлечь из специального хранилища, погрузить в специальный контейнер, его – в специальный автотранспорт и охраняемой колонной везти то ли на военный аэродром, чтобы поместить бомбу на самолет, то ли на ракетную или артиллерийскую позицию, чтобы зарядить снаряд с ТЯО в ракету или гаубицу.

И на всем этом пути тактический ядерный боеприпас фиксируется со спутников по своему радиоактивному следу, и он практически беззащитен против ракетного удара.

Конечно, гарантий в отношении рашистов давать нельзя, они нынче – материализованное кровожадное зло. Но всерьез они поклоняются не «русскому миру», ни каким-то другим пусть завиральным, но идеям, а золотому тельцу. Они там в Кремле привыкли вкусно жрать, мягко спать и сладко врать. А это все не предполагает ядерного конца света.

Все будет Украина!

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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