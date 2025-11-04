Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Трамп досі бачить у Путіні партнера? Що робити Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін хоче доламати світовий безпековий порядок
фото: Getty Images

Ілюзії Трампа про «мирного Путіна» можуть дорого коштувати Україні

Схоже, що Трамп хворий на путінофільство невиліковно. Достатньо йому тиждень-два не отримувати гучних публічних ляпасів від бункерного, або його міньйонів на зразок Медведєва, і він починає знов бачити у Путіні несправедливо ображеного миротворця і перспективного партнера по бізнесу.

От і зараз у черговому інтерв'ю американському ТБ Трамп проголосив, що Путін дуже хоче відновити відносини, торгувати з США і заробити багато-багато грошей. Для Росії...

Путін хоче доламати світовий безпековий порядок, тобто, знищити гегемонію Сполучених Штатів. Для цього він вторгся в Україну і готовий вторгнутися у ЄС. А торгувати – так, але на своїх умовах, які більше схожі на отримування репарацій від переможеного ворога. Або на рекет бізнесу з боку криміналу, що ментально дуже близько Путіну та його оточенню.

Трамп цього бачити категорично не хоче. Хоча одночасно той самий Трамп дав команду перевірити стан ядерної зброї США. Хоча «Томагавків» нам давати не поспішає.

До речі, ці перевірки будуть не у вигляді повноцінних ядерних випробувань, що заборонено діючими міжнародними угодами, а у вигляді лабораторних досліджень: для ядерної зброї беруть незначну кількість ядерного матеріалу з боєголовки і вивчають, чи достатня кількість нейтронів виробляється при опромінюванні для запуску ланцюгової реакції розпаду. З термоядерної зброї приблизно так само, тільки з використанням лазерної техніки.

А у нас сформувалася чергова «незламна фортеця» у вигляді Покровска-Мирнограду. Змінити вкрай важку ситуацію там силами декількох відділень навіть найкращих спецпризначенців неможливо. Ми фактично втратили цей укріпрайон тоді, коли ворог дронами серйозно ускладнив нашу логістику. Все, що відбувається після цього – це повільне втрачання бійців і позицій замість вчасного організованого відходу з технікою та іншим спорядженням.

Розумію, що напередодні потенційної зустрічі Трампа-Путіна, потім зустрічі Трампа с Сі Цзіньпіном, давати ворогу потужний аргумент у вигляді втрати двох українських міст було не можна. Хоча ніколи не погоджуся з тим, що українці мають героїчно гинути у безнадійній ситуації задля сприятливого фону чиїх-то переговорів. Але зараз навіщо ці сталінські накази «Ні кроку назад»?

У 2023 році Україна вела маневрену оборону, ЗСУ організовано відходили з позицій, які неможливо втримати, зберігаючи головне: бойовий потенціал. Що помінялося, окрім того, що зараз поповнення нашого війська відбувається незадовільно? Невже це потенційне наближення виборів так впливає на характер наших бойових дій?

З позицією Трампа, коли він бачить у Путіні бажання не вбивати і руйнувати, а торгувати і будувати, до виборів ще надто далеко. А до повторення ситуації з аварійним згортанням Курської операції з наслідком, що ворог зайшов на територію Сумської області, вже надто близько.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Китай путін Дональд Трамп Україна ворог Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
21 жовтня, 17:37
Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
О 15:26 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
4 жовтня, 15:37
Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Російські війська атакують українську інфраструктуру не лише «шахедами»
«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України
23 жовтня, 02:47
На Новопавлівському напрямку тривають активні оборонні дії
Добропільська операція: Зеленський повідомив нові подробиці
8 жовтня, 20:32
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
18 жовтня, 18:58
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
30 жовтня, 22:44

Олександр Кочетков

Трамп досі бачить у Путіні партнера? Що робити Україні
Трамп досі бачить у Путіні партнера? Що робити Україні
Про загадкову російську ракету
Про загадкову російську ракету
Морський бог на службі у Путіна
Морський бог на службі у Путіна
Ракета «Буревісник». Ховрах, якого ніхто не бачить, а він є
Ракета «Буревісник». Ховрах, якого ніхто не бачить, а він є
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua