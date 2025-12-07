Головна Думки вголос Олександр Кочетков
У кого насправді є козирі? Логіка мирних переговорів

Чи справді Україна без козирів?
фото: Reuters

Логіка США на переговорах

Як вважається, прихильник України Келлог підтвердив, що зараз мирні переговори точаться навколо двох найскладніших питань.

Перше: територіальний обмін частини Донбасу, яку контролюють ВСУ, на Запорізьку АЕС. Друге: надання Україні реальних, а не «будапештських» гарантій безпеки з боку США. Якщо ці питання будуть вирішені (яким завгодно чином), припинення вогню та наступні мирні процеси стануть реальними.

І якщо з американцями про гарантії безпеки домовитися складно, але можна (особливо, якщо поміняти переговорників), то з територіальним обміном нічого не складається. Бо у цьому питанні проти України виступають відразу і Росія, і США. З Росією все зрозуміло — віддайте все, що ми назвали своїм. А логіка Білого Дому тут наступна.

Всі великі міста неокупованого Донбасу вже знаходяться у зоні досяжності російських КАБів, систем залпового вогню і навіть ФПВ. Практика цієї війни свідчить, що за таких умов втримати такі міста неможливо – позиції оборонців з часом будуть просто зруйновані вщент, а ще раніше буде знищена логістика. Тобто, американці переконані, що Зеленський не погоджується на вихід ЗСУ з Донбасу не з прагматичних міркувань, бо знає, що в Україні є ресурси на контрнаступ. А з позицій суто егоїстично-політичних – щоб зберегти шанси на другий термін на майбутніх виборах.

Відповідно, американці наполягають, що якщо Росія попри наш спротив захопить весь Донбас силою, то про повернення Запорізької АЕС на мирних переговорах можна буде забути. І тоді Путін вже буде вимагати віддати йому Запорізьку та Херсонську області.

Ну, і тут, звісно, звучить улюблений вислів Білого Дому – «Погоджуйтеся, бо у вас нема козирів». А насправді, чи є в нас вони, ці можливості для перелому ситуації на Донбасі? Може, це чергові красиві фотки «Фламінго»? Змушений визнати, що не бачу таких можливостей у раціональному полі. Буде вдячний, якщо хтось підкаже.

Хоча в ірраціональному вони є. Бо свого часу недоімперія неминуче впаде, причому, це відбудеться раптово і неочікувано, як було з СРСР. Але ж на переговорах такі аргументи не сприймаються.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
