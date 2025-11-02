Про загадкову російську ракету, яка загадкою не є

Здавалося, до технічної дрімучості більшості наших ЗМІ я мав би звикнути. Але ж ні – продовжують дивувати. Це про численні публікації (копіпастять один в одного), де повідомляється, що після саміту Трамп-Путін на Алясці Україну почали частіше атакувати якоюсь забороненою ракетою 9М729, яка може нести ядерний боєприпас.

Доповідаю по суті питання: та нема там нічого нового і особливо загрозливого. А щодо забороненого, то це навіть не смішно. У сімействі «Калібр» понад двадцять різних модифікацій крилатих ракет, які вирізняються певними змінами у конструкції і габаритах залежно від призначення і умов запуску.

Відповідно, є морського базування, є підводного, є повітряного, є наземного. 9М729 з дальністю 2500 км (як і її копія 9М728 з дальністю, зменшеною до 500 км) входить до сімейства «Калібр» і пристосована для запуску з наземного комплексу «Іскандер», тому має ще іншу назву – «Іскандер К». При цьому, майже всі ракети сімейства «Калібр» можуть нести ЯЗ.

«Калібрами», переважно морського базування, нас атакують з першою ночі повномасштабки. Але й «Іскандери К», які за тактико-технічними характеристиками від морських «Калібрів не вирізняються, для України теж, на жаль, не новина. Але дійсно, є помітне зростання кількості запущених саме 9М729 з дальністю 2500 км.

Воєнна логіка підказує, що з наземних комплексів доречніше запускати псевдобалістичні «Іскандери М». Тому збільшення запусків «Іскандерів К» може пояснюватися однією з двох взаємовиключних причин, обирайте, яка більше подобається:

Або у ворога виник надлишок саме «Іскандерів К» модифікації 9М729, і він їх утилізує. Такий надлишок міг бути результатом відмови Кремля від потенційного повітряного удару по одній з країн НАТО. Або у ворога виник дефіцит псевдобалістичних ракет «Іскандери М», бо їх, як складні для ППО, Росія акумулює для майбутнього удару по країні НАТО.

А тепер про те, у якому сенсі крилата ракета 9М729 є забороненою. У 1987 році Рейган і Горбачов підписали РСМД – Договір о ліквідації ракет середньої і малої дальності (більше 500 км). Але це стосувалося лише ракет наземного базування! Тобто, ані існуючи «Томагавки» (дальність 1800 км), ані майбутні «Калібри» (дальність 2500 км) під нього не потрапляли. А комплекс «Іскандер» – так. Саме тому псевдобалістний «Іскандер М» має дальність 500 км. І крилатий «Іскандер К» з ракетою 9М728 теж літає на 500 км – все згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Проте підла путінська Росія не могла не змахлювати! І там потихеньку переробили морський «Калібр» з дальністю 2500 км під наземний комплекс «Іскандер» (це і є «загадкова» ракета 9М729), сподіваючись, що ніхто не помітить. Американці помітили, і Трамп ще під час першого президентства припинив дію Договору РСМД у зв’язку з порушенням його з боку РФ.

То ж ракета 9М729 заборонена договором, який давно не діє. При цьому всі «Калібри» незалежно від дальності і назви є однією з самих зручних цілей для українського ППО-ПРО. І це – головне.