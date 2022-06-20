Заборона російськомовної музики. Сердючка здивувала своєю позицією

Вєрка Сердючка має переважно російськомовний репертуар, але заборона на його виконання не злякала артистку

Андрій Данилко, який виступає перед публікою в образі Вєрки Сердючки, підтримав заборону в Україні російської музики. Про це він сказав у інтерв’ю «Фактам ICTV».

Зокрема, артиста попросили прокоментувати дії мера Івано-Франківська, який раніше заборонив виконувати російську музику на вулицях міста.

«Це правильно. Все загострено. Наші бабусі, які були в німецькій окупації, вони німецьку мову навіть чути не могли. Настільки вона викликала страх. Мер вчинив абсолютно правильно», – сказав Данилко.

Як відомо, Івано-Франківськ став одним з перших міст, де влада офіційно заборонила виконання російських пісень в публічних місцях. Цьому рішенню передував конфлікт у центрі міста, коли перехожий попросив вуличних музикантів не виконувати російську музику. Після цього чоловік вдарив музиканта і останній впав на асфальт.

Нагадаємо, вчора, 19 червня, Верховна Рада ухвалила закон про заборону виконання російської музики в українських медіа та громадському просторі. «За» проголосували 303 народних депутатів.

Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

Також нагадаємо, що раніше Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструктури. Артист разом із учасниками команди у камуфляжних куртках урочисто спустилися на концертний майданчик, обладнаний на платформі метро. Протягом виступу Сердючка танцювала, а наприкінці номер зірки прикрасили піротехнічними ефектами.

Раніше артист Андрій Данилко записав першу за 20 років україномовну пісню. Причому у тексті є слова про окупований росіянами Крим.