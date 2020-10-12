Носити маску – це не прояв страху, це відповідальність і турбота

Я хочу, щоб ви знали...

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Я буду носить маску (и ограничивать свои путешествия), это не значит, что я живу в страхе, просто ситуация должна прекратиться.

Когда я ношу маску закрывая нос и рот в общественных местах и в магазинах / супермаркетах / аптеках / офисах, я хочу, чтобы вы знали следующее:

Я достаточно образована, чтобы знать, что я могу болеть бессимптомно и все же передавать вирус вам.

Нет, я не «живу в страхе» перед вирусом; Я просто хочу быть частью решения, а не проблемой.

Я не чувствую, что «меня контролирует правительство». Я чувствую себя взрослой, вносящей свой вклад в безопасность нашего общества, и хочу научить других тому же. Если бы мы все могли жить с уважением к другим, весь мир был бы намного лучше.

Ношение маски не делает меня слабой, напуганной, глупой или даже «контролируемой». Это делает меня заботливой и ответственной.

Когда вы думаете о своей внешности, дискомфорте или мнении других людей о вас, представьте любимого человека – ребенка, отца, мать, бабушку и дедушку, тетю, дядю или даже незнакомца, – подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, в одиночку, без каких-либо членов семьи или друзей поблизости. Их кровать...

Спросите себя, не могли бы вы немного помочь им, надев маску...

Джерело: блог Ольги Берег

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