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    Думки вголос

    Носити маску – це не прояв страху, це відповідальність і турбота

    • Ольга Берег
    • Розсилка
    Носити маску – це не прояв страху, це відповідальність і турбота

    Я хочу, щоб ви знали...

    Мовою оригіналу

    Я буду носить маску (и ограничивать свои путешествия), это не значит, что я живу в страхе, просто ситуация должна прекратиться.

    Когда я ношу маску закрывая нос и рот в общественных местах и в магазинах / супермаркетах / аптеках / офисах, я хочу, чтобы вы знали следующее:

    • Я достаточно образована, чтобы знать, что я могу болеть бессимптомно и все же передавать вирус вам.
    • Нет, я не «живу в страхе» перед вирусом; Я просто хочу быть частью решения, а не проблемой.
    • Я не чувствую, что «меня контролирует правительство». Я чувствую себя взрослой, вносящей свой вклад в безопасность нашего общества, и хочу научить других тому же. Если бы мы все могли жить с уважением к другим, весь мир был бы намного лучше.
    • Ношение маски не делает меня слабой, напуганной, глупой или даже «контролируемой». Это делает меня заботливой и ответственной.
    • Когда вы думаете о своей внешности, дискомфорте или мнении других людей о вас, представьте любимого человека – ребенка, отца, мать, бабушку и дедушку, тетю, дядю или даже незнакомца, – подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, в одиночку, без каких-либо членов семьи или друзей поблизости. Их кровать...

    Спросите себя, не могли бы вы немного помочь им, надев маску...

    Джерело: блог Ольги Берег

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