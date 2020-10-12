  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лікар розповів, хто може повторно підхопити Covid-19

    • Розсилка
    <span>В&nbsp;Україні зафіксували більше 20 випадків повторного інфікування</span> - Лікар розповів, хто може повторно підхопити Covid-19
    В Україні зафіксували більше 20 випадків повторного інфікування

    Деякі пацієнти, які одужують від Covid-19, можуть мати лише короткочасний імунітет

    До повторного інфікування коронавірусом схильні люди із супутніми захворюваннями.

    Про це заявив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков в ефірі Україна 24.

    Він зазначив, що нині в Україні зафіксовано поодинокі випадки повторного зараження коронавірусом.

    «В основному це трапляється у людей з супутніми патологіями, що призводить до зниження рівня опірності організму», – розповів Мацьков.

    Наразі в Україні більше 20 осіб заразилися коронавірусом вдруге, зокрема такі випадки зареєстровано у Чернівецькій та у Львівській областях.

    До слова, щонайменше два повторних випадки зараження коронавірусом було виявлено в Ізраїлі. 

    Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

    Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

    Нещодавно, на Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом.

     Читайте також: 

    здоров'я медицина лікар Україна хвороби імунітет коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies