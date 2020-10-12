Лікар розповів, хто може повторно підхопити Covid-19



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В Україні зафіксували більше 20 випадків повторного інфікування

Деякі пацієнти, які одужують від Covid-19, можуть мати лише короткочасний імунітет

До повторного інфікування коронавірусом схильні люди із супутніми захворюваннями.

Про це заявив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков в ефірі Україна 24.

Він зазначив, що нині в Україні зафіксовано поодинокі випадки повторного зараження коронавірусом.

«В основному це трапляється у людей з супутніми патологіями, що призводить до зниження рівня опірності організму», – розповів Мацьков.

Наразі в Україні більше 20 осіб заразилися коронавірусом вдруге, зокрема такі випадки зареєстровано у Чернівецькій та у Львівській областях.

До слова, щонайменше два повторних випадки зараження коронавірусом було виявлено в Ізраїлі.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

Нещодавно, на Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом.

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