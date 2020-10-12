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    Загального карантину і закриття кордонів в ЄС більше не буде

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    <span>ЄС не буде закривати кордони</span> - Загального карантину і закриття кордонів в ЄС більше не буде
    ЄС не буде закривати кордони

    Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії

    Загального карантину в Євросоюзі більше не буде. Замість нього будуть введені правила переміщень, залежно від рівня пандемії. Про це заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн у поширеному в понеділок, 12 жовтня, відеозверненні.

    Вона підкреслила, що Євросоюз також не закриватиме кордони.

    За її словами, Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів ЄС залежно від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

    «Єврокомісія розробила систему колірних кодів для регіонів, яка розділить усі регіони ЄС на червону, помаранчеву (жовту) і зелену зони ризику. Система заснована на загальних умовах і загальні вимоги і дозволить спростити рух через кордони», - заявила вона, додавши, що це допоможе уникнути їх закриття і введення загального карантину.

    Наразі Чехія ввела жорсткі антикоронавірусні правила, адже в країні спостерігається спалах коронавірусу. 

    Раніше ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих Covid-19.

    Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу –  903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

    Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

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    ЄС Єврокомісія епідемія карантин кордон Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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