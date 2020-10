Загального карантину і закриття кордонів в ЄС більше не буде

Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії

Загального карантину в Євросоюзі більше не буде. Замість нього будуть введені правила переміщень, залежно від рівня пандемії. Про це заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн у поширеному в понеділок, 12 жовтня, відеозверненні.

Вона підкреслила, що Євросоюз також не закриватиме кордони.

За її словами, Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів ЄС залежно від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal - its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y