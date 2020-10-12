Загального карантину і закриття кордонів в ЄС більше не буде



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ЄС не буде закривати кордони

Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії

Загального карантину в Євросоюзі більше не буде. Замість нього будуть введені правила переміщень, залежно від рівня пандемії. Про це заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляєн у поширеному в понеділок, 12 жовтня, відеозверненні.

Вона підкреслила, що Євросоюз також не закриватиме кордони.

За її словами, Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів ЄС залежно від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal - its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020

«Єврокомісія розробила систему колірних кодів для регіонів, яка розділить усі регіони ЄС на червону, помаранчеву (жовту) і зелену зони ризику. Система заснована на загальних умовах і загальні вимоги і дозволить спростити рух через кордони», - заявила вона, додавши, що це допоможе уникнути їх закриття і введення загального карантину.

Наразі Чехія ввела жорсткі антикоронавірусні правила, адже в країні спостерігається спалах коронавірусу.

Раніше ВООЗ зафіксувала рекордний добовий приріст хворих Covid-19.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

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