Глава МАУ захворів на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Дихне зізнався, що хворіє вже дев'ятий день

Президент МАУ зустрічає день народження на самоті в самоізоляції

Президент авіакомпанії Міжнародні авіалінії України Євгеній Дихне заразився коронавірусом.

У Facebook Дихне написав, що хворіє вже дев'ятий день:

«Зустрічаю свій день народження на самоті в самоізоляції. Сьогодні дев'ятий день моєї маленької особистої боротьби з Covid-19, з яких майже тиждень провів в Олександрівській лікарні».

За словами президента МАУ, Олександрівська лікарня переповнена, а лікарі і медсестри працюють на межі можливостей.

«Як післямову скажу: цей вірус дуже непередбачуваний. Ніхто з моїх близьких не захворів. Здоровий також весь топ-менеджмент компанії, з яким ми лінійно функціонально контактуємо», - додав Дихне.

Також нагадаємо, що гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.

12 жовтня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. Разом з тим мер Черкас відмовився посилювати карантин у місті.