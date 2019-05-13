Після Путіна прийдуть хлопці жорсткіше

Президент Росії Володимир Путін, як і будь-яка людина, не вічний. Можливі в Росії кардинальні зміни після його відходу?

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Президент России Владимир Путин, как и любой человек, не вечен. Возможны в России кардинальные перемены после его ухода?

Подвижки могут быть и наверняка будут, но у меня такое ощущение, что они будут в худшую сторону.

После Путина придут ребята, которые будут исправлять слабости Путина. Они считают, что он недостаточно жесток.

Потому что есть государство – общественный механизм, который функционирует на основе принятых законодательных актов. И есть вождество, которое функционирует на основе силы и личной персональной воли.

По законам, по юридическим правилам, если уходит Путин, его место должен занять премьер-министр и провести какие-то внеочередные выборы президента. Премьер-министр в России – Дмитрий Анатольевич Медведев. В моей голове не укладывается картинка, когда эти Патрушевы, Ивановы, Сечины в случае ухода Путина приходят к Дмитрию Анатольевичу, бросают шапку наземь и говорят: «Тебе по закону положено – ты нами и командуй!»

Мне кажется более правдоподобным, что такие люди как Сечин, Патрушев, Иванов, исходя из принципов вождества – у кого винтовка, тот и прав, - быстро проведут какие-то внутренние разборки, кого надо – посадят, уничтожат, и поставят нового человека.

Дележ власти, скорее всего, будет нелегитимным. Просто потому, что нет навыка жизни по легитимным правилам. Собственно, сам Путин это продемонстрировал на примере Крыма – «в гробу мы видали все эти международные законы, мы его взяли, и мы этим страшно горды».

А значит, следующий человек, который будет после Путина, скорее всего, будет не тот, которому по закону положено, а тот, кто смелее, решительнее, у кого больше штыков за спиной.

Поэтому рассчитывать на то, что с уходом Путина к власти придет какой-нибудь демократический или хотя бы настроенный на уважение к праву человек, оснований нет.

Что касается внутреннего коллапса России, то он вряд ли состоится в обозримом будущем, несмотря на то, что Россия отстает, деградирует и так далее. Все-таки какая ни есть, но экономика рыночная. Нет такого, как было в Советском Союзе, когда был полный тупик.

Я ожидаю отставание, деградацию, превращение страны из второсортной в третьесортную, но распад – нет.

Джерело: Обозреватель

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