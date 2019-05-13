Чубаров Зеленському: відновлення цілісності України варто почати з Криму



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Меджліс готовий надати Зеленському всю інформацію щодо розв'язання проблем в Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що новообраному президенту Володимиру Зеленському для відновлення цілісності України варто почати з Криму.

Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

«Будь-який президент, незалежно від його прізвища, якщо його діяльність буде спрямована на відновлення територіальної цілісності України, він має розпочинати з Криму. І йому нікуди не дітись від кримськотатарської проблеми, бо це одна із найактуальніших, найболючіших проблем, і йому доведеться працювати з усіма партнерами України на міжнародній арені. В середині країни йому потрібно буде працювати з усіма політичними силами, і в першу чергу з Меджлісом кримськотатарського народу«, - наголосив Чубаров, додавши, що наразі від новообраного президента не було висловлювань про врегулювання питання деокупації Криму.

Чубаров додав, що Меджліс готовий надати всю вичерпну інформацію щодо розв'язання проблем в Криму.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.