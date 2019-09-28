Путін посилає Україні жорсткий сигнал: що означає зміна російського «куратора» на Донбасі

Михайло Бабич

Про нові плани Кремля щодо України

Російські інсайдерські Telegram-канали зливають інформацію, що в Кремлі всерйоз задумалися про призначення »куратором» «ДНР» і «ЛНР» бойового офіцера, екс-главу уряду Чечні, екс-посла Росії в Білорусі Михайла Бабича. Через це, нібито, навіть почалася гризня між колишніми українськими топ-чиновниками часів Віктора Януковича, які хочуть потрапити до нього в команду.

Колишній постпред президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Бабич був призначений послом в Білорусі 24 серпня 2018 року. Білоруські ЗМІ називали його «амбасадором війни». Пізніше в Мінську заявили, що Бабич «переплутав незалежну державу з федеральним округом РФ», і закликали проявляти більше поваги. У результаті Москва відкликала свого посла. Сьогодні Бабич є заступником міністра економічного розвитку РФ.

Про призначення Михайла Бабича «куратором» «ДНР» і «ЛНР» ходять лише чутки, поки підтвердження немає. Але позиції Суркова (Владислав Сурков - помічник президента РФ, «куратор» терористичних «ДНР» і «ЛНР»), дійсно, слабшають, позиції силовиків трошки посилюються. Тому картинка поки здається правдоподібною.

Бабич відомий своєю жорсткою, може, навіть занадто жорсткою, прямолінійною, дещо військовою манерою управління - і в білоруських справах, і в «ДНР» та «ЛНР».

Якщо відбудеться призначення Бабича «куратором» ДНР і ЛНР, то це досить жорсткий сигнал на користь посилення силової вертикалі в справах, пов'язаних зі Східною Україною. Тоді вийде, що Україні доведеться ще більше уваги приділяти силовій складовій. Але водночас, як показує досвід, жорстке посилення вертикалі, зокрема мілітаристської, не завжди призводить до воєнних дій. Навпаки, це може бути сигналом до того, що Кремль хоче домовлятися, але звичайно - з позиції сили.

У будь-якому випадку, якщо призначення відбудеться, воно буде означати серйозну зміну вектора в російській політиці в напрямку «ДНР» і «ЛНР». Звичайно, на посилення.

Джерело: Апостроф

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