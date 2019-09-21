Путін опускає залізну завісу

Радянська епоха для Росії не закінчувалася

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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно. Доказательство – тот факт, что РФ так и не вышла из Крыма и Донбасса. По его мнению, в случае нового агрессивного шага Кремля Штаты могут применить «разрушительную» санкцию, а именно: выключение России из международной финансовой системы.

SWIFT – это, конечно, очень серьезное дело. Косвенным признаком понимания серьезности является попытка создать альтернативный SWIFT, на который в ближайшее время собирается перейти Иран.

Что должно произойти, чтобы такая санкция была применена? Перед тем как отвечать на этот вопрос, я бы заметил, что временный поверенный, условно говоря, посол – это все-таки не Помпео и тем более не Трамп. То, что он говорит, может быть многократно скорректировано на двух стоящих над ним этажах.

Это его позиция, и, наверное, такова позиция Госдепа, но финальное решение будет принимать администрация президента.

Важно не это, а то, почему о таких вещах вдруг стал говорить посол.

Чтобы это понять, надо немного расширить контекст. Несколько дней назад состоялся саммит в Турции, где президенты Ирана, Турции и России обсуждали вопросы дальнейшего развития Сирии. Понятно, что значило это собрание. Оно обозначило ясное решение Путина о формировании блока, альтернативного Западу - политического, военного, цивилизационного, культурного, финансового.

Медведев одновременно о чем-то договаривается с премьером Китая. А Путин о чем-то договаривается с Эрдоганом и Рухани.

Понятно, о чем речь. В Сирии будут ужесточаться удары по Идлибу, понятно, что увеличится поток беженцев, понятно, что они будут бежать в Европу. Таким образом, во-первых, происходит дестабилизация европейских политических режимов, а во-вторых, усиливается военная сплоченность России, Сирии, Турции и Ирана. Потому что, как ни крути, получается, что все эти страны висят на военной мощи России.

Это означает, что Путин возвращает Россию к советским временам железного занавеса, когда есть один блок, и ему противостоит другой.

Видимо, на Западе хорошо понимают, что в этом направлении процессы движутся. Значит, если они и будут вводить экономические санкции, то не только по случаю Украины, а по случаю многих других действий, которые совершаются Владимиром Владимировичем Путиным.

Для США и Европы Украина – лишь одна из точек, где пересекаются интересы Востока и Запада. Конечно, это горячая точка. Но они пересекаются и во многих других местах, в частности, торговля углеводородами, поддержка терроризма, взаимодействие или холодная война.

Последние месяцы Путин чувствует себя все увереннее или все определеннее. Эта определенность заключается в том, что России с Западом дружить нельзя.

В этом смысле преимущество Украины заключается в том, что она как раз хочет уходить на Запад. И именно поэтому она становится точкой, где пересекаются цивилизационные интересы.

Путин ведет себя жестко, и будет вести себя еще более жестко, потому что у него нет других вариантов. Дело в том, что вертикальная Россия, как и вертикальный Советский Союз, проигрывает комплексное соревнование с Западом по всем ключевым параметрам: экономика, финансы, культура, технологии, медиа.

Единственное, где у авторитарных режимов есть преимущество или, по крайней мере, баланс – это силовой блок. Америка может позволить себе потерять 5 тысяч человек, а Россия может позволить себе потерять 5 миллионов, и будет при этом еще и гордиться.

Поэтому Путин, вступая в ценностный конфликт с Западом, вынужден прибегать к милитаризму, к экспансии, к попытке раздавить, ущемить, унизить ту же Украину, или Грузию, или Прибалтику. Не важно.

И чем жестче будет проявляться эта конфронтация – а, по-видимому, она будет, - тем больше шансов, что Запад в экономическом плане, где он на самом деле сильнее, будет использовать экономическое оружие.

По сути, мы уже переходим в состояние холодной войны, которая ведется не с помощью ракет, самолетов или подводных лодок, а с помощью экономико-социокультурного противостояния.

Путин там проигрывает, поэтому он все время вынужден пугать, блефовать, угрожать, что он и делает, в частности, в Сирии.

Поэтому, думаю, американский посол в Украине – лишь одна из карт на этом геополитическом столе, где идет игра. С не меньшим вниманием и напряжением в Штатах смотрят на поведение Ирана, который бомбит Саудовскую Аравию, при этом опираясь на поддержку России.

Ситуация идет к ухудшению, и Украина – одна из ступенек противостояния Запада и Востока, которые ведут вниз.

Джерело: Обозреватель

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