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    Вибори президента у Литві: названа трійка лідерів

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    Лідери першого туру виборів президента Литви&nbsp; - Вибори президента у Литві: названа трійка лідерів
    Лідери першого туру виборів президента Литви 
    Фото: AP/Twitter

    Лідирує екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа

    У Литві на президентських виборах країни попередньо названа трійка лідерів.

    Про це повідомляється на сайті виборчої комісії Литви.

    На даний момент поки що жоден з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів - 50%, однак лідирує незалежний кандидат, екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа. Він набирає 31,07% підтримки.

    Далі майже з ідентичним результатом йдуть колишня міністр фінансів Інгріда Шимон (29,46%) і чинний прем'єр Сауліус Сквернеліс (20,72% голосів).

    Решта кандидатів не набрали вище 6% голосів. 

    Всього участь у виборах президента Литви взяли дев'ять кандидатів.

    До другого туру вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Дата другого туру поки не названа.

    Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте перебуває на своїй посаді вже другий термін поспіль і не може балотуватися на третій термін.

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