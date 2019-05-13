Вибори президента у Литві: названа трійка лідерів
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Лідирує екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа
У Литві на президентських виборах країни попередньо названа трійка лідерів.
Про це повідомляється на сайті виборчої комісії Литви.
На даний момент поки що жоден з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів - 50%, однак лідирує незалежний кандидат, екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа. Він набирає 31,07% підтримки.
Далі майже з ідентичним результатом йдуть колишня міністр фінансів Інгріда Шимон (29,46%) і чинний прем'єр Сауліус Сквернеліс (20,72% голосів).
Решта кандидатів не набрали вище 6% голосів.
Всього участь у виборах президента Литви взяли дев'ять кандидатів.
До другого туру вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Дата другого туру поки не названа.
Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте перебуває на своїй посаді вже другий термін поспіль і не може балотуватися на третій термін.