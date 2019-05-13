Вибори президента у Литві: названа трійка лідерів



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Лідери першого туру виборів президента Литви Фото: AP/Twitter

Лідирує екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа

У Литві на президентських виборах країни попередньо названа трійка лідерів.

Про це повідомляється на сайті виборчої комісії Литви.

На даний момент поки що жоден з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів - 50%, однак лідирує незалежний кандидат, екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа. Він набирає 31,07% підтримки.

Далі майже з ідентичним результатом йдуть колишня міністр фінансів Інгріда Шимон (29,46%) і чинний прем'єр Сауліус Сквернеліс (20,72% голосів).

Решта кандидатів не набрали вище 6% голосів.

Всього участь у виборах президента Литви взяли дев'ять кандидатів.

До другого туру вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Дата другого туру поки не названа.

Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте перебуває на своїй посаді вже другий термін поспіль і не може балотуватися на третій термін.