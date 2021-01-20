Про закулісну боротьбу навколо «Північного потоку-2»

Для Росії газ залишається одним із основних інструментів впливу та ведення зовнішньої політики

А хороший день сьогодні, правда? Сьогодні вступають в дію нові санкції США у рамках Закону про протидію ворогам Америки шляхом санкцій (CAATSA), спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, залучених у будівництво газопроводу. Більше того, Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна» та його власника KVT-RUS, що свідчить про рішучість та готовність відстоювати енергетичну незалежність наших колег за океаном. І про те, що ми робимо усе правильно.

«Північний потік-2» ще та задачка для України. Такі новини з'являються не самі по собі. Трохи розповім, що за кулісами: події останнього місяця розвивалася в кращих традиціях гостросюжетних фільмів. Ви ж не думали, що Кремль просто так відмовиться від спроб побудувати політичний інструмент впливу?

Проект уже почав втрачати своїх партнерів та потенційних рятівників. Концерн Bilfinger SE вийшов з проекту, ставши першою німецькою компанією, яка залишила ПП2. Страхова компанія Zurich Insurance Group AG також припинила надання послуг зі страхування проекту. Проте «Газпром» не здається. Але якось без запалу уже, чи що. Ну от послухайте, страховиком «Північного потоку-2» може бути російська компанія Константа, яка була зареєстрована 11 січня і яка отримала ліцензію від центрального банку Росії через два (!!!) дні. Знавці кажуть, що така швидка видача ліцензії є безпрецедентною, оскільки для аналізу документів, необхідних центральному банку, зазвичай потрібно кілька тижнів. Ну хто повірить у серйозність компанії з такими кроками?

Оператор проекту Nord Stream 2 AG явно не у виграшній позиції. Ще в перших числах січня компанія оголосила про відновлення робіт 15 січня, аж ось виявилося, що треба більше часу і старт робіт відкладено на кінець січня. А «Газпром» у випущеному ним проспекті єврооблігацій відмітив, що існують ризики зупинки чи згортання проекту взагалі.

А ще й німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) подали апеляцію до Федерального агентства з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі щодо продовження дозволу на подальше будівництво проекту в німецьких водах до кінця травня. Отже, дія дозволу тимчасово призупинена. От невдача, усі карти знову змішали!

Ми продовжуємо спрямовувати зусилля для остаточного вирішення питання майбутнього «Північного потоку-2», а вірніше-відсутності його майбутнього. Важливим залишається усування можливих важелів впливу на Україну та Європу, оскільки для РФ газ залишається одним із основних інструментів впливу та ведення зовнішньої політики. Кому, як не нам, про це треба завжди пам’ятати та робити все необхідне для недопущення повернення до неринкових підходів та методів, які завжди прикривалися гаслами про «зменшення» ціни та тарифів для громадян.

Боротьба з «Північним потоком-2» стала спільним завданням для багатьох людей з різних сфер, країн та континентів. Нас усіх об’єднує усвідомлення загрози і необхідність злагодженої протидії РФ у реалізації її імперських/загарбницьких планів. Ця командна боротьба триває і я вірю у її успіх.

А ще знаковою є підтримка нової адміністрації США, яка сьогодні вступає в стіни Капітолія. Новообрані президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс уже змінили історію і ми є свідками нового витка розвитку Сполучених Штатів.

Джерело: блог Олени Зеркаль

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