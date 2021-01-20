Вибух газу в будинку в Києві: поліція затримала зварювальників

Вибух стався у квартирі на третьому поверсі

Поліція не допускає співробітників «Київгазу» безпосередньо до місця аварії

У будинку на вулиці Курнатовського, 26, де сьогодні близько 11:00 стався вибух газу, працюють правоохоронці.

Як повідомляє пресслужба АТ «Київгазу», диспетчер компанії об 11:06 отримав повідомлення від мешканця однієї з квартир будинку про пожежу в квартирі. Аварійна служба газу за лічені хвилини приїхала за вказаною адресою, оперативно перекрила газопостачання до будинку, щоби локалізувати аварію.

«Як вдалося з'ясувати, в квартирі проводився ремонт, зокрема, зварювальні роботи з використанням зварювального обладнання. Газова плита була самовільно демонтована. Особи, які проводили зварювальні роботи, затримані поліцією», - йдеться в повідомленні Київгазу.

Причини ситуації будуть відомі після розслідування. На місці працюють співробітники поліції, які не допускають співробітників «Київгазу» безпосередньо до місця аварії.

Як повідомлялося, сьогодні у 5-поверховому житловому будинку на вул. Курнатовського, 26 у Дніпровському районі столиці стався вибух газу. Постраждалих немає.

21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

«Київгаз» нагадує, що самовільна заміна газового обладнання заборонена Правилами безпеки систем газопостачання. Відключення газу перед заміною газового обладнання і пуск газу після заміни здійснюється газорозподільним підприємством за зверненням власника після проведення інструктажу із безпечної його експлуатації.

За 2020 рік аварійна газова служба АТ «Київгаз» здійснила понад 13,6 тисяч виїздів за викликами киян та ліквідувала понад 6 тисяч витоків газу.