Інавгурацію Байдена покажуть у «Суспільній студії» на UA: Перший

Українці сьогодні матимуть змогу побачити унікальний тригодинний ефір

У середу, 20 січня, суспільний телеканал UA: Перший спільно з Американським домом та Посольством США в Україні проведе пряму трансляцію інавгураційної церемонії зі синхронним перекладом промови президента Джо Байдена та обговоренням у прямому ефірі «Суспільної студії».

О 18:05 «Суспільна студія» розпочне прямий ефір, де ведучий Анатолій Єрема та модератор експертної групи Євген Глібовицький разом з експертами й гостями обговорюватимуть традиції та особливості інавгурації цього року, виборчу систему в США та якими надалі будуть стосунки офіційних Києва і Вашингтона.

До підготовки спецефіру «Суспільної студії», присвяченого інавгурації 46-го президента США, залучено понад 100 працівників UA: Перший. Глядачі ефіру побачать не лише трансляцію церемонії інавгурації, а й телеміст з американськими та українськими експертами. Вони проаналізують, якою буде американська зовнішня політика й чого очікувати Україні, чи зміниться політика адміністрації Байдена щодо України і якою буде міжнародна політика нової адміністрації Білого дому.

«Цей спецефір для нас дуже важливий, адже інавгурація новообраного президента США значуща й особлива подія для всього світу. Сподіваюсь, до перегляду ефіру «Суспільної студії» та трансляції церемонії інавгурації Джо Байдена долучаться якомога більше українських глядачів», – розповіла виконавча продюсерка «Суспільної студії» Наталія Загуменна.

За словами ведучого «Суспільної студії» Анатолія Єреми, українці матимуть змогу побачити унікальний тригодинний ефір.

«Пам’ятаєте, коли після Помаранчевої революції вся Україна з нетерпінням очікувала інавгурації Віктора Ющенка? Усім не вірилося, що таке може трапитися в реальності, і десь так само Америка зараз очікує інавгурації Байдена. І я дуже радий, що Суспільне дає можливість українцям спостерігати за цим наживо в онлайн-режимі», – поділився своїми враженнями Єрема.

Якою буде зовнішня політика США та чого очікувати Україні, розмірковуватимуть гості й експерти «Суспільної студії» – заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, експерт Північноамериканських програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв, директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук, американський історик та політолог Алекс Мотиль. До прямого ефіру також доєднається керівниця української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.

Про особливості виборчого процесу в США розповість експерт з американських політичних процесів доктор Брайан Брокс, а тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін долучиться до ефіру зі зверненням.

«Інавгурація президента США – це привід для розмови про свободу й безпеку, про стан демократії, про те, як процеси в одних країнах впливають на інші, зрештою, це привід подивитись на себе», – зазначив Глібовицький.

У США 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Церемонія відбуватиметься за посилених заходів безпеки.