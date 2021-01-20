ВООЗ, вакцинація та стіна з Мексикою: перші укази Байден підпише вже сьогодні

Новий президент США хоче скасувати будівництво стіни з Мексикою

Команда обраного президента США Джо Байдена анонсувала підписання новим лідером указу про скасування виходу країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Також США повернуться в Паризьку угоду. Про це повідомляє BBC.

Одним із перших кроків Байдена буде постанова виконавчої влади, що вимагає носіння масок по всій країні й під час міждержавних поїздок.

Байден хоче прискорити впровадження вакцини. Він хоче вакцинувати 100 мільйонів осіб хоча б першою вакциною проти коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Трамп скоротив податки в США у 2017 році, але команда Байдена заявляє, що вони несправедливо винагороджують найбагатших американців. Через це новий президент хоче подвоїти податки, які фірми США платять за іноземний прибуток.

У перший день президентства Байден хоче підписати указ про повернення США у ВООЗ і кліматичну угоду. Він також хоче скасувати указ Трампа про заборону на поїздки в країну.

Новий президент США хоче скасувати будівництво стіни з Мексикою. Кампанію Трампа він назвав «марною тратою грошей». Команда Байдена хоче зайнятися введенням нових заходів прикордонного контролю.

Раніше Байден підготував план стимулювання економіки США на $1,9 трлн. Він включає в себе 415 мільярдів доларів на підтримку боротьби з вірусом і розгортання вакцин проти Covid-19.

Нагадаємо, сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Джо Байдена. Церемонію покажуть у «Суспільній студії» на UA: Перший.



