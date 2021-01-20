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    ВООЗ, вакцинація та стіна з Мексикою: перші укази Байден підпише вже сьогодні

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    <span>Трамп активно зводив стіну на кордоні з Мексикою</span> - ВООЗ, вакцинація та стіна з Мексикою: перші укази Байден підпише вже сьогодні
    Трамп активно зводив стіну на кордоні з Мексикою
    Фото з відкритих джерел

    Новий президент США хоче скасувати будівництво стіни з Мексикою

    Команда обраного президента США Джо Байдена анонсувала підписання новим лідером указу про скасування виходу країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Також США повернуться в Паризьку угоду. Про це повідомляє BBC.

    Одним із перших кроків Байдена буде постанова виконавчої влади, що вимагає носіння масок по всій країні й під час міждержавних поїздок.

    Байден хоче прискорити впровадження вакцини. Він хоче вакцинувати 100 мільйонів осіб хоча б першою вакциною проти коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді.

    Трамп скоротив податки в США у 2017 році, але команда Байдена заявляє, що вони несправедливо винагороджують найбагатших американців. Через це новий президент хоче подвоїти податки, які фірми США платять за іноземний прибуток.

    У перший день президентства Байден хоче підписати указ про повернення США у ВООЗ і кліматичну угоду. Він також хоче скасувати указ Трампа про заборону на поїздки в країну.

    Новий президент США хоче скасувати будівництво стіни з Мексикою. Кампанію Трампа він назвав «марною тратою грошей». Команда Байдена хоче зайнятися введенням нових заходів прикордонного контролю.

    Раніше Байден підготував план стимулювання економіки США на $1,9 трлн. Він включає в себе 415 мільярдів доларів на підтримку боротьби з вірусом і розгортання вакцин проти Covid-19. 

    Нагадаємо, сьогодні в США відбудеться інавгурація нового президента Джо Байдена. Церемонію покажуть у «Суспільній студії» на UA: Перший.

    Теги: США Джозеф Байден Мексика інавгурація
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