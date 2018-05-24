Щодо аналітичних здібностей Анатолія Гриценка

Два дні тому в ефірі одного з каналів він сказав, що міст у Крим – це добре, бо Росії став не потрібний «коридор у Крим» суходолом (так, наче Росія від початку той коридор хотіла, а не зжерти всю Україну).

Пам’ятаю, як за тиждень до нападу Росії на Грузію у 2008 році він, перебуваючи на посаді голови Комітету з нацбезпеки і оборони, сказав, що Україні військовий парад не потрібен, бо у нас нема військових супротивників і це зайвий мілітаризм.

А ще пам’ятаю, як під час Майдану десь у середині грудня 2013 він переконував мене, що «Янукович ніколи не здасть Україну Путіну і не здасться сам, бо він його дуже боїться». Через два дні Янукович здався – підписав у Кремлі все, що міг.

Отакий геній прозорливості.

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