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    Думки вголос

    Міст у Крим – це добре?

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Міст у Крим – це добре?

    Щодо аналітичних здібностей Анатолія Гриценка

    Два дні тому в ефірі одного з каналів він сказав, що міст у Крим – це добре, бо Росії став не потрібний «коридор у Крим» суходолом (так, наче Росія від початку той коридор хотіла, а не зжерти всю Україну).

    Пам’ятаю, як за тиждень до нападу Росії на Грузію у 2008 році він, перебуваючи на посаді голови Комітету з нацбезпеки і оборони, сказав, що Україні військовий парад не потрібен, бо у нас нема військових супротивників і це зайвий мілітаризм.

    А ще пам’ятаю, як під час Майдану десь у середині грудня 2013 він переконував мене, що «Янукович ніколи не здасть Україну Путіну і не здасться сам, бо він його дуже боїться». Через два дні Янукович здався – підписав у Кремлі все, що міг.

    Отакий геній прозорливості. 

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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