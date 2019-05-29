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    Думки вголос

    Загроза тиранії: урок від Солона

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Загроза тиранії: урок від Солона

    Колись давно, 2600 років тому, у Греції був законодавець Солон. Він дав Афінам закони, які зробили місто і греків великими

    Суть законів зводилася до максимального компромісу між різними соціальними групами, до того, що ніхто не був принижений, і разом усі стани заохочувалися до продуктивної праці, а не ледарства і здирництва. Приміром, Солон дозволив дітям не доглядати за батьком, якщо він не вивчив їх якомусь ремеслу.

    Серед іншого Солон рішуче боровся з тиранією, загроза якої хитала молоду афінську демократію.

    Його найвідоміший вислів: «Тиранія буває солодкою, але з неї нема виходу (для тирана)».

    Коли тиранію все ж було встановлено, старенький Солон взяв зброю, встав біля свого дому і сказав землякам: «Я в міру сил своїх захищаю Вітчизну і закони».

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    Коли тирани захопили урядовий квартал – афінський Акрополь – Солон сказав знамениті слова: «Кілька днів тому було легко завадити тиранії на самому її початку, зате тепер попереду більш славетний подвиг – викорінити її, коли вона зміцніла і виросла».

    «Самі підняли людей цих, ви їм дали підтримку. І через це нині терпите рабства ганьбу», – звертався він віршами до земляків.

    Солон задовго до Юнга, Фрейда та соціальних психологів ХХ століття встановив, що розум натовпу слабший, ніж розум окремої людини, яка цей натовп складає: «Кожен між вами хитрун і стежками ходить лисиці. Зібрані разом, проте, ви стаєте позбавлені глузду».

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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