Загроза тиранії: урок від Солона

Колись давно, 2600 років тому, у Греції був законодавець Солон. Він дав Афінам закони, які зробили місто і греків великими

Суть законів зводилася до максимального компромісу між різними соціальними групами, до того, що ніхто не був принижений, і разом усі стани заохочувалися до продуктивної праці, а не ледарства і здирництва. Приміром, Солон дозволив дітям не доглядати за батьком, якщо він не вивчив їх якомусь ремеслу.

Серед іншого Солон рішуче боровся з тиранією, загроза якої хитала молоду афінську демократію.

Його найвідоміший вислів: «Тиранія буває солодкою, але з неї нема виходу (для тирана)».

Коли тиранію все ж було встановлено, старенький Солон взяв зброю, встав біля свого дому і сказав землякам: «Я в міру сил своїх захищаю Вітчизну і закони».

Коли тирани захопили урядовий квартал – афінський Акрополь – Солон сказав знамениті слова: «Кілька днів тому було легко завадити тиранії на самому її початку, зате тепер попереду більш славетний подвиг – викорінити її, коли вона зміцніла і виросла».

«Самі підняли людей цих, ви їм дали підтримку. І через це нині терпите рабства ганьбу», – звертався він віршами до земляків.

Солон задовго до Юнга, Фрейда та соціальних психологів ХХ століття встановив, що розум натовпу слабший, ніж розум окремої людини, яка цей натовп складає: «Кожен між вами хитрун і стежками ходить лисиці. Зібрані разом, проте, ви стаєте позбавлені глузду».

Джерело: zik.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»