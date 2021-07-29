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    Думки вголос

    Князь Володимир. Шокуюча правда для росіян

    Князь Володымер исколотил &laquo;второй Рим&raquo; и подчинил Киеву Корсунь (сегодня на его месте размещен Севастополь) - Князь Володимир. Шокуюча правда для росіян
    Князь Володымер исколотил «второй Рим» и подчинил Киеву Корсунь (сегодня на его месте размещен Севастополь)
    Фото: myukraine.org.ua

    Князь Володимир двічі розбив предків московитів – в'ятичів, змусивши їх платити данину Києву

    ШОК!

    У РУСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДЫМЕРА БЫЛА УКРАИНОЯЗЫЧНАЯ ЧЕЛЮСТЬ, или какие вам нужны ещё доказательства?

    Мовою оригіналу

    1) Россияне не могут претендовать на какое-либо отношение к наследию Киевской Руси, пока не научатся правильно произносить имя князя Володымера. Ведь никакого князя «Владимира» никогда не существовало. Как пишут древние летописи, в действительности князя звали Володымер (в других местах – Володимиръ). И даже город Владимир в России, основанный также Володымером Мономахом, до 17 века на всех картах назывался Володымер.

    2) Во-вторых, князь Володымер, в соответствии с теми же летописями, был князем «Кыєва». Вот такая вот паляныця.

    3) Князь Володымер родился в Кыеви.

    4) Герб князя Володымера – тризуб.

    5) Деньгами князя Володымера была гривна.

    6) Отцом князя Володымера был Святослав с х-лацким чубом-оселедцем, а мать – из города Любеча Черниговского полку.

    7) Князь Володымер дважды разбил предков московитов – вятичей, заставив их платить дань Кыеву.

    8) Князь Володымер исколотил «второй Рим» и подчинил Киеву Корсунь (сегодня на его месте размещен Севастополь).

    9) При Володымере значительная часть Крыма (весь восток полуострова) подчинялся Кыеву.

    Джерело: блог Івана Пальчевського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія історія Русь
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