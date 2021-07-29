Князь Володимир. Шокуюча правда для росіян

Князь Володымер исколотил «второй Рим» и подчинил Киеву Корсунь (сегодня на его месте размещен Севастополь)

Князь Володимир двічі розбив предків московитів – в'ятичів, змусивши їх платити данину Києву

ШОК!

У РУСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДЫМЕРА БЫЛА УКРАИНОЯЗЫЧНАЯ ЧЕЛЮСТЬ, или какие вам нужны ещё доказательства?

Мовою оригіналу

1) Россияне не могут претендовать на какое-либо отношение к наследию Киевской Руси, пока не научатся правильно произносить имя князя Володымера. Ведь никакого князя «Владимира» никогда не существовало. Как пишут древние летописи, в действительности князя звали Володымер (в других местах – Володимиръ). И даже город Владимир в России, основанный также Володымером Мономахом, до 17 века на всех картах назывался Володымер.

2) Во-вторых, князь Володымер, в соответствии с теми же летописями, был князем «Кыєва». Вот такая вот паляныця.

3) Князь Володымер родился в Кыеви.

4) Герб князя Володымера – тризуб.

5) Деньгами князя Володымера была гривна.

6) Отцом князя Володымера был Святослав с х-лацким чубом-оселедцем, а мать – из города Любеча Черниговского полку.

7) Князь Володымер дважды разбил предков московитов – вятичей, заставив их платить дань Кыеву.

8) Князь Володымер исколотил «второй Рим» и подчинил Киеву Корсунь (сегодня на его месте размещен Севастополь).

9) При Володымере значительная часть Крыма (весь восток полуострова) подчинялся Кыеву.

Джерело: блог Івана Пальчевського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.