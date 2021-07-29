Князь Володимир. Шокуюча правда для росіян
Князь Володимир двічі розбив предків московитів – в'ятичів, змусивши їх платити данину Києву
ШОК!
У РУСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДЫМЕРА БЫЛА УКРАИНОЯЗЫЧНАЯ ЧЕЛЮСТЬ, или какие вам нужны ещё доказательства?
Мовою оригіналу
1) Россияне не могут претендовать на какое-либо отношение к наследию Киевской Руси, пока не научатся правильно произносить имя князя Володымера. Ведь никакого князя «Владимира» никогда не существовало. Как пишут древние летописи, в действительности князя звали Володымер (в других местах – Володимиръ). И даже город Владимир в России, основанный также Володымером Мономахом, до 17 века на всех картах назывался Володымер.
2) Во-вторых, князь Володымер, в соответствии с теми же летописями, был князем «Кыєва». Вот такая вот паляныця.
3) Князь Володымер родился в Кыеви.
4) Герб князя Володымера – тризуб.
5) Деньгами князя Володымера была гривна.
6) Отцом князя Володымера был Святослав с х-лацким чубом-оселедцем, а мать – из города Любеча Черниговского полку.
7) Князь Володымер дважды разбил предков московитов – вятичей, заставив их платить дань Кыеву.
8) Князь Володымер исколотил «второй Рим» и подчинил Киеву Корсунь (сегодня на его месте размещен Севастополь).
9) При Володымере значительная часть Крыма (весь восток полуострова) подчинялся Кыеву.
Джерело: блог Івана Пальчевського