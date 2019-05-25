Референдум щодо переговорів з Росією вже відбувся під час виборів

Насправді референдум щодо переговорів з Росією вже відбувся під час виборів

Взагалі-то Володимир Зеленський під час виборів відстоював «розширений» за рахунок США і Британії Нормандський формат переговорів з Росією. Тобто референдум з питання переговорів з Росією ВЖЕ відбувся під час виборів.

Якщо у Зеленського раптом змінилося бачення, то не треба ніякого референдуму, а слід просто подати у відставку з посади Президента і піти на нові президентські вибори.

Насправді пропозиція референдуму – це шахраювання і намагання легітимізувати кулуарну капітуляцію за рахунок України, яка вже десь за кулісами відбулася.

Джерело: блог Олександра Палія

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