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    Думки вголос

    Референдум щодо переговорів з Росією вже відбувся під час виборів

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Референдум щодо переговорів з Росією вже відбувся під час виборів

    Насправді референдум щодо переговорів з Росією вже відбувся під час виборів

    Взагалі-то Володимир Зеленський під час виборів відстоював «розширений» за рахунок США і Британії Нормандський формат переговорів з Росією. Тобто референдум з питання переговорів з Росією ВЖЕ відбувся під час виборів.

    Якщо у Зеленського раптом змінилося бачення, то не треба ніякого референдуму, а слід просто подати у відставку з посади Президента і піти на нові президентські вибори.

    Насправді пропозиція референдуму – це шахраювання і намагання легітимізувати кулуарну капітуляцію за рахунок України, яка вже десь за кулісами відбулася.

    Джерело: блог Олександра Палія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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