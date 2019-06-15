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    Думки вголос

    Нетерплячка Зеленського підриває переговорні процеси України

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Нетерплячка Зеленського підриває переговорні процеси України

    Треба бути дуже зеленим в зовнішній політиці, аби не розуміти цього

    Коли сьогодні Зеленський торочить ледь не кожного дня, що він «дуже поспішає зупинити війну», що він «готовий на все» і що «не може довго чекати» - то це ні що інше, як підрив переговірної позиції України.

    Зеленський як бізнесмен мусить знати, що коли кричати переговірним партнерам через 5 секунд, що тобі щось треба, це «щось» миттєво стає в рази, а іноді недосяжно дорожчим.

    Взяти хоча б Росію - вона від санкцій вже дійшла до чергової рецесії, деградації найпростіших технологій, стоїть обтікає, але обтікає оптимістично - торохтить, що це їй тільки на пользу. Зняття санкцій потрібно Росії значно більше, ніж Україні виконання Мінських угод.Тим більше, що війну Кремля проти України це ніяк не зупинить, хіба що - переведе її в інший формат.

    Кремль націлений на знищення України, і не відійде від цієї цілі до останньої нафтогазової копійки в своєму бюджеті.

    Треба бути дуже зеленим в зовнішній політиці, аби не розуміти цього.

    Джерело: блог Олександра Палія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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