Нетерплячка Зеленського підриває переговорні процеси України

Треба бути дуже зеленим в зовнішній політиці, аби не розуміти цього

Коли сьогодні Зеленський торочить ледь не кожного дня, що він «дуже поспішає зупинити війну», що він «готовий на все» і що «не може довго чекати» - то це ні що інше, як підрив переговірної позиції України.

Зеленський як бізнесмен мусить знати, що коли кричати переговірним партнерам через 5 секунд, що тобі щось треба, це «щось» миттєво стає в рази, а іноді недосяжно дорожчим.

Взяти хоча б Росію - вона від санкцій вже дійшла до чергової рецесії, деградації найпростіших технологій, стоїть обтікає, але обтікає оптимістично - торохтить, що це їй тільки на пользу. Зняття санкцій потрібно Росії значно більше, ніж Україні виконання Мінських угод.Тим більше, що війну Кремля проти України це ніяк не зупинить, хіба що - переведе її в інший формат.

Кремль націлений на знищення України, і не відійде від цієї цілі до останньої нафтогазової копійки в своєму бюджеті.

Треба бути дуже зеленим в зовнішній політиці, аби не розуміти цього.

Джерело: блог Олександра Палія

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