Як готується російська агресія і пропаганда
- Сьогодні, 07:17
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Розсилка
Радянська поропагандистська пісня «Прінімай нас Суомі-красавіца». У ній є рядки «Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках...»
Проте польська кампанія 1939 р. трохи відтермінувала початок війни проти Фінляндії, початої за змовою з Гітлером після укладення Пакту Молотова-Ріббентропа.
Насправді війна почалася 29 листопада, коли була вже глибока зима і сніги по пояс.
І ще, вершина «лжі», якої «наверчено»:
«Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину –
Мы приходим её возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми – красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!»
Фіни так розкрили половинки, хоч і не «довєрчиво», що мало не здалося.
Джерело: zik.ua