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    Думки вголос

    Як готується російська агресія і пропаганда

    Радянська поропагандистська пісня «Прінімай нас Суомі-красавіца». У ній є рядки «Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках...»
    Проте польська кампанія 1939 р. трохи відтермінувала початок війни проти Фінляндії, початої за змовою з Гітлером після укладення Пакту Молотова-Ріббентропа. Насправді війна почалася 29 листопада, коли була вже глибока зима і сніги по пояс. І ще, вершина «лжі», якої «наверчено»: «Много лжи в эти годы наверчено,Чтоб
    • Олександр Палій

      Політолог

    • Сьогодні, 07:17
    • Розсилка
    Фінська антирадянська пропаганда
    Фінська антирадянська пропаганда

    Радянська поропагандистська пісня «Прінімай нас Суомі-красавіца». У ній є рядки «Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках...»

    Проте польська кампанія 1939 р. трохи відтермінувала початок війни проти Фінляндії, початої за змовою з Гітлером після укладення Пакту Молотова-Ріббентропа.

    Насправді війна почалася 29 листопада, коли була вже глибока зима і сніги по пояс.

    І ще, вершина «лжі», якої «наверчено»:

    «Много лжи в эти годы наверчено,
    Чтоб запутать финляндский народ.
    Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
    Половинки широких ворот!

    Ни шутам, ни писакам юродивым
    Больше ваших сердец не смутить.
    Отнимали не раз вашу родину –
    Мы приходим её возвратить.

    Мы приходим помочь вам расправиться,
    Расплатиться с лихвой за позор.
    Принимай нас, Суоми – красавица,
    В ожерелье прозрачных озёр!»

    Фіни так розкрили половинки, хоч і не «довєрчиво», що мало не здалося.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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