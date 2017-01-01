Як готується російська агресія і пропаганда

Радянська поропагандистська пісня «Прінімай нас Суомі-красавіца». У ній є рядки «Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках...»

Проте польська кампанія 1939 р. трохи відтермінувала початок війни проти Фінляндії, початої за змовою з Гітлером після укладення Пакту Молотова-Ріббентропа. Насправді війна почалася 29 листопада, коли була вже глибока зима і сніги по пояс. І ще, вершина «лжі», якої «наверчено»: «Много лжи в эти годы наверчено,Чтоб

Фінська антирадянська пропаганда

Радянська поропагандистська пісня «Прінімай нас Суомі-красавіца». У ній є рядки «Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках, невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках...»

Проте польська кампанія 1939 р. трохи відтермінувала початок війни проти Фінляндії, початої за змовою з Гітлером після укладення Пакту Молотова-Ріббентропа.

Насправді війна почалася 29 листопада, коли була вже глибока зима і сніги по пояс.

І ще, вершина «лжі», якої «наверчено»:

«Много лжи в эти годы наверчено,

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывайте ж теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым

Больше ваших сердец не смутить.

Отнимали не раз вашу родину –

Мы приходим её возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,

Расплатиться с лихвой за позор.

Принимай нас, Суоми – красавица,

В ожерелье прозрачных озёр!»

Фіни так розкрили половинки, хоч і не «довєрчиво», що мало не здалося.

Джерело: zik.ua

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