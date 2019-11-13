На території Польщі вчинено чергову наругу над українськими військовими похованнями

Вкотре об'єктом для вандалізму став Український військовий цвинтар в Перемишлі, де поховані вояки Армії УНР та перепоховані вояки УПА

Наразі фарба з могил змита, але в якому саме стані перебувають надгробки тепер - не відомо. Будемо з'ясовувати.

Видання ONET Rzeszów одержало ці фото від «osoby o poglądach nacjonalistycznych». Видання зазначає, що акт наруги, ймовірно, було вчинено в останніх днях жовтня цього року.

Нагадаю, що раніше Український військовий цвинтар в Перемишлі вже ставав об'єктом наруги вандалів. У попередні роки Україна наполегливо вимагала від польської сторони розслідування актів вандалізму та притягнення винних до відповідальності, а також відновлення зруйнованих пам'ятників.

На жаль, дотепер не відомо про що саме домовились президенти України та Польщі у Варшаві. Крім загальних фраз так і не ясно - чи Президент України відмовився від позицій раніше озвучених польській стороні Україною? Чи наполягав Президент України на відновленні знищених українських пам'ятників, розслідуванні актів вандалізму, чи за результатами зустрічі лише пан Зеленський брав на себе обов'язки і давав обіцянки?

Тобто зобов'язання залишаються лише за українською стороною, за польською вже ні?