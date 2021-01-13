Справжнє «свято перемоги». У російському цирку мавп і козлів одягнули у форму зі свастикою

Військово-історичні реконструктори можуть лише позаздрити таким атракціонам

У світі тварин (новини з РФ)

У Російській Федерації відкинули всі формальності і вирішили влаштувати справжнє «свято перемоги» – дати волю фантазії і латентним комплексам.

Військово-історичні реконструктори можуть лише позаздрити таким атракціонам. Увага цитата:

«В государственном цирке Удмуртии прошло представление, на котором животные выступали в костюмах с нацистской символикой. В цирке заявили, что мероприятие заказала Ижевская и Удмуртская епархия РПЦ. 12 января в соцсетях появились кадры выступления в цирке Ижевска, на которых видно, как дрессировщики, одетые как красноармейцы, выводят на арену обезьяну в форме, похожей на нацистскую, и козлов со свастиками на попонах».

Джерело: блог Павла Подобєда

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