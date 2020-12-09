Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини

Смерть Павла Гавриша – це саме той випадок, коли можна щиро сказати, що ця хвороба забрала від нас непересічну людину.

Помер Павло Гавриш

Сумна звістка з рідного міста. У Херсонській міській клінічній лікарні ім. Є. Карабелеша від ускладнень, спричинених коронавірусом (стався інсульт), помер відомий громадський діяч Павло Гарвиш.

Я знав пана Павла понад 15 років. Він належав до когорти старих рухівців – скромний, інтелігентний і завжди відданий українській справі. Великий друг наших церков – ПЦУ та УГКЦ. Він багато працював для становлення нашої держави, для утвердження української ідентичності. Гавриш як чиновник, а пізніше – як громадський діяч, завжди старався допомогти із проєктами «Героїки», які ми реалізовували на Херсонщині. Пан Павло був палким шанувальником історії українського війська.

Друзі-сумівці: Артур Шерстобитов, Сашко Шумков (зараз в російській неволі), Олексій Сворень, Єгор Туренко, Дмитро Ломоносов, от. Андрій Чмєль та багато інших підтвердять, що Павло Гавриш намагався усіляко підтримати Херсонський осередок СУМ ще 15 років тому, у часи його становлення. Напевно кожен сумівець знає і згадає Гавриша теплим добрим словом. Годі й казати, що жоден з майданів у Херсоні не обходився без його діяльної участі.

Не так давно говорив з паном Павлом телефоном, домовлялись про зустріч, щойно я приїду на Херсонщину. Мали обговорити кілька меморіальних проектів по «Героїці» та низку громадсько-політичних ініціатив.

Смерть Павла Гавриша – це саме той випадок, коли можна щиро сказати, що ця хвороба забрала від нас непересічну людину.

Джерело: блог Павла Подобєда

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