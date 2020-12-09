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    Думки вголос

    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини

    • Павло Подобєд

      Історик

    • Розсилка
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини

    Смерть Павла Гавриша – це саме той випадок, коли можна щиро сказати, що ця хвороба забрала від нас непересічну людину.

    Помер Павло Гавриш

    Сумна звістка з рідного міста. У Херсонській міській клінічній лікарні ім. Є. Карабелеша від ускладнень, спричинених коронавірусом (стався інсульт), помер відомий громадський діяч Павло Гарвиш.

    Я знав пана Павла понад 15 років. Він належав до когорти старих рухівців – скромний, інтелігентний і завжди відданий українській справі. Великий друг наших церков – ПЦУ та УГКЦ. Він багато працював для становлення нашої держави, для утвердження української ідентичності. Гавриш як чиновник, а пізніше – як громадський діяч, завжди старався допомогти із проєктами «Героїки», які ми реалізовували на Херсонщині. Пан Павло був палким шанувальником історії українського війська.

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    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини
    Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер відомий громадський діяч з Херсонщини

    Друзі-сумівці: Артур Шерстобитов, Сашко Шумков (зараз в російській неволі), Олексій Сворень, Єгор Туренко, Дмитро Ломоносов, от. Андрій Чмєль та багато інших підтвердять, що Павло Гавриш намагався усіляко підтримати Херсонський осередок СУМ ще 15 років тому, у часи його становлення. Напевно кожен сумівець знає і згадає Гавриша теплим добрим словом. Годі й казати, що жоден з майданів у Херсоні не обходився без його діяльної участі.

    Не так давно говорив з паном Павлом телефоном, домовлялись про зустріч, щойно я приїду на Херсонщину. Мали обговорити кілька меморіальних проектів по «Героїці» та низку громадсько-політичних ініціатив.

    Смерть Павла Гавриша – це саме той випадок, коли можна щиро сказати, що ця хвороба забрала від нас непересічну людину.

    Джерело: блог Павла Подобєда

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Херсонщина смерть Херсон коронавірус інсульт
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