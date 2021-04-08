Мер Херсона Колихаєв – представник уряду Росії на півдні України

Колихаєв описує свою мрію у вигляді нового федерального округу в складі РФ – тільки називає це іншими словами

Вийшло цікаве інтерв’ю з мером Херсона. По факту – це представник уряду РФ на півдні України:

Треба торгувати з Росією.

Немає проблеми в тому, щоб постачати воду в окупований Крим.

Український визвольний рух – це нацисти і погромники: «Цей уряд Бандери почав погроми і вбивства євреїв у Львові».

Розмовляю російською – бо російською думаю.

«Ми ж пов'язані всі. Хоч і кажуть, що ми не пов'язані з Росією, але всі їздили в Росію?»

Ідеальний для Москви кандидат на цю посаду з огляду на значення Херсона для можливого сухопутного коридору через Маріуполь до Молдови.

Колихаєв описує нам свою мрію у вигляді нового федерального округу в складі РФ – тільки називає це іншими словами.

На жаль, українцям надто важко даються висновки. Народ ніяк не зрозуміє, що допоки ми чітко не визначимось, що хочемо будувати саме Україну (а не «вот этов вот», що нам пропонує товариш Колихаєв) – змін не буде. Польща вже 30 років будує саме Польщу. Литва – саме Литву. Повернення Вільнюса було національною ідею для литовців протягом десятиліть. І ніколи жоден литовський мер, жоден депутат не дозволив би говорити про торгівлю з окупованою частиною своєї батьківщини.

Більшість моїх земляків херсонців мають цілковито відмінну від литовців чи поляків філософію життя – їм не принципово де жити, а батьківщина – це синонім до фрази «той, хто мене утримує». Більшість херсонців запросто, без будь-яких жартів, може жити в Ісламській Державі – аби лише на території Херсонського вілайяту не затримували зарплати і пенсії.

Каденція Колихаєва, в кращому разі, – це тупцяння на одному місці. В гіршому – треба розуміти, що в нас є своя Неля Штепа, з усіма відповідними наслідками.

Джерело: блог Павла Подобєда

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