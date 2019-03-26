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    Думки вголос

    Кошулинський переплутав свою програму з обіцянками Симоненка

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Розсилка
    Руслан Кошулинський - Кошулинський переплутав свою програму з обіцянками Симоненка
    Руслан Кошулинський

    Їх економічні програми дійсно співпадають

    Мовою оригіналу

    Простите, но это забавно

    Пришел к нам на ток-шоу Руслан Кошулинский. Рассказывал про планы и программу. Мы решили уточнить, все ли правильно поняли. Я читал ему экономический блок программы – кандидат кивал и соглашался.

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    Проблема лишь в том, что в этот момент я зачитывал ему программу Петра Симоненко.

    Нет, он ничего не перепутал. Да, их экономические программы совпадают

    Тут должна быть остроумная шутка про украинских правых, которые левые, но ее не будет

    Джерело: Блог Павла Казаріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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