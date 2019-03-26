Кошулинський переплутав свою програму з обіцянками Симоненка
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Розсилка
Руслан Кошулинський
Їх економічні програми дійсно співпадають
Мовою оригіналу
Простите, но это забавно
Пришел к нам на ток-шоу Руслан Кошулинский. Рассказывал про планы и программу. Мы решили уточнить, все ли правильно поняли. Я читал ему экономический блок программы – кандидат кивал и соглашался.
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Проблема лишь в том, что в этот момент я зачитывал ему программу Петра Симоненко.
Нет, он ничего не перепутал. Да, их экономические программы совпадают
Тут должна быть остроумная шутка про украинских правых, которые левые, но ее не будет
Джерело: Блог Павла Казаріна
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