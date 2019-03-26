Кошулинський переплутав свою програму з обіцянками Симоненка

Руслан Кошулинський

Їх економічні програми дійсно співпадають

Мовою оригіналу

Простите, но это забавно

Пришел к нам на ток-шоу Руслан Кошулинский. Рассказывал про планы и программу. Мы решили уточнить, все ли правильно поняли. Я читал ему экономический блок программы – кандидат кивал и соглашался.

Проблема лишь в том, что в этот момент я зачитывал ему программу Петра Симоненко.

Нет, он ничего не перепутал. Да, их экономические программы совпадают Тут должна быть остроумная шутка про украинских правых, которые левые, но ее не будет

Джерело: Блог Павла Казаріна

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