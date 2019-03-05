Гриценко назвав кандидатів у президенти, з якими веде переговори про об'єднання



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Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко висловив надію, що «своє слово ще скаже» музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко підтвердив, що веде переговори з іншими кандидатами в президенти та політичними партіями і громадськими організаціями щодо об'єднання зусиль на майбутніх президентських виборах.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За його словами, представники громадянського суспільства закликали його вести переговори з кандидатами у президенти Ігорем Смешком, Русланом Кошулинським, Дмитром Добродомовим, Романом Безсмертним, Ігорем Кривенком та іншими.

«Я не можу з етичних міркувань, поки ми не погодили, говорити про результат. Але зі згаданими та іншими людьми, представниками громадянського сектора ми проводимо ці консультації. І я впевнений, що об'єднаються всі, для кого насправді Україна вище особистих амбіцій чи якогось особистого інтересу», - зазначив кандидат у президенти.

Гриценко вважає перерахованих кандидатів «абсолютно проукраїнськими», і сподівається, що вони також вважають неприпустимою фальсифікацію виборів.

Він висловив надію, що «своє слово ще скаже» музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук.

Коментуючи рішення партії «Сила людей», яка відкликала кандидатуру Дмитра Гнапа, але не підтримала жодного з кандидатів, Гриценко заявив, що до переговорного процесу включилися представники її регіональних осередків.

«Кандидати, які подадуть заяву до ЦВК про відмову балотуватися до 7 березня, будуть виключені з бюлетеня. Якщо ж хтось прийме це рішення пізніше, навпроти його прізвища у бюлетені члени виборчої комісії мають поставити штамб «вибув», - нагадав Гриценко.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на пост президента України на користь лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

Гриценко подякував йому та зазначив, що Садовий прийняв непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення.

Слідом за Садовим про готовність зняти свою кандидатуру на користь Гриценка заявив кандидат на пост президента від партії «Сила людей» Дмитро Гнап.

4 березня Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури

За даними КМІСу, опублікованими 25 лютого, за Гриценка готові проголосувати 6,4% виборців, за Садового – 2,4%. Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.

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Джерело: Дзеркало тижня