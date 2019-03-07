«Про перемовини дізнався з телебачення». Чи зроблять Гриценка єдиним кандидатом

Анатолій Гриценко хоче консолідувати навколо себе всіх проукраїнських кандидатів у президенти. Чи вдасться це йому? Фото: Станіслав Груздєв, Главком

7 березня – останній термін, коли кандидат може подати в ЦВК заяву про сход з виборчої дистанції

На початку тижня в ефірі телепрограми «Свобода слова» кандидати в президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий піднесено розповідали, як останній знявся на користь першого. На цій хвилі Гриценко заявив, що веде переговори про об’єднання навколо своєї персони ще з п’ятьма кандидатами – Ігорем Смешком (самовисуванець), Русланом Кошулинським («Свобода»), Дмитром Добродомовим («Народний контроль»), Романом Безсмертним (самовисуванець) та Вікторем Кривенком («Народний рух»). Всіх цих кандидатів Гриценко вважає проукраїнськими та такими, що вважають неприпустимою фальсифікацію виборів. Анатолій Степанович розраховує, що така консолідація навколо його фігури створить ілюзію, що цього разу він не є «вічно непрохідним», і переконає виборців таки поставити галочку навпроти його прізвища.

Під що об'єднуватись

І от настало 7 березня – останній термін, коли кандидат може подати в ЦВК заяву про сход з виборчої дистанції. Після цієї дати прізвища претендентів в президенти будуть «намертво» закарбовані в бюлетенях. Проте кандидатури все ж можна буде знімати аж до самого дня голосування – в такому випадку на прізвищі буде проставлений штамп «вибув».

Дмитро Добродомов туманно заявив «Главкому», що всі коментарі на тему об’єднання з Гриценком буде давати з 8 березня – коли пройде «час Ч» для зняття кандидатури. Тобто лишив інтригу. Нагадаємо, що спроби об’єднати зусилля у цих політиків вже були – ще в травні минулого року було оголошено про створення платформи «Народна довіра» між їхніми політсилами «Громадянська позиція» та «Народний контроль». Але сторони доволі швидко побили горщики. Добродомов образився, що Гриценко з самого початку оголосив себе кандидатом в президенти, та констатував, що платформа не склалася. Тож обидва пішли на президентські вибори окремо. Щоб об’єднатися зараз?

Роман Безсмертний розглядав можливість приєднання до команди Гриценка ще в грудні минулого року, коли той представив головою свого виборчого штаба Віктора Чумака. Тоді Безсмертний не вийшов на спільну прес-конференцію, хоча така можливість попередньо розглядалась. Він пояснив це тим, що електоральний сенс об’єднання матиме тільки якщо його підтримають Садовий, який в той час ще вів власну кампанію, та Святослав Вакарчук. Садовий вже разом з Гриценком, але на настрої Безсмертного це не вплинуло.

«Я буду брати участь в президентській виборчій кампанії і з дистанції не зійду, – категоричний він. – Бо для мене як для людини, яка пройшла багато виборів і не один раз готувала документи для укладання коаліційних угод, угод на президентських виборах, незрозуміло, як можна об’єднуватись під ту чи іншу особу, не маючи жодної програми».

Безсмертний каже про «серйозні розбіжності» серед представників демократичного табору. Наприклад, він наполягає на поверненні мажоритарної двотурової системи виборів, в той час як інші кандидати виступають за пропорційну систему.

В голосі голови «Народного руху» Віктора Кривенка, який обирався в цей парламент за списками «Самопомочі», «Главком» також не почув великого оптимізму щодо єднання з Гриценком. Принаймні поки. «Про те, що у нас йдуть перемовини, я дізнався з телебачення, – зізнається Кривенко. – Вперше Анатолій Степанович набрав мене у вівторок ввечері з пропозицією до сьомого числа терміново знятися. Я йому відповів, що в нас є центральний провід партії, який має вирішувати такі питання. Домовились, що продовжимо цю розмову, коли повернуся з відряджень по Україні. Але «Рух» систематично виступає за єднання проєвропейських демократичних сил – якщо дійсно буде консолідація, не виключаю, що ми приймемо таке рішення».

Кривенко визнає, що серед «рухівців» думки про єднання розділилися. Так однією з причин для занепокоєння є присутність в команді Гриценка «майбутніх міністрів», які виступають за узаконення одностатевих шлюбів. Вочевидь мається на увазі Світлана Заліщук, яку Гриценко вже назвав міністром іноземних справ за свого президентства.

Аналогічні претензії можуть бути і у консервативного електорату «Свободи» – кандидат від цієї сили Руслан Кошулинський зберігає мовчання щодо пропозиції Гриценка. Взагалі наявність «єдиного кандидата від націоналістів» в цій п’ятірці виглядає дещо дивно. А от Ігор Смешко дуже близький Гриценку по електоральному полю. «Кошулинський та Смешко зніматись не будуть, – впевнений політолог Володимир Фесенко. – Кошулинський має партійні інтереси, а Смешку з його досить пристойним рейтингом зніматись нема сенсу. Смешко – це свого роду тінь по відношенню рейтингів Порошенка та Гриценка і прийнятна альтернатива цим двом кандидатам».

Чи підтримає ще хтось з кандидатів у президенти Гриценка?

Ще не вечір

Показово, що навіть в штабі Гриценка не очікують, що до 8 березня на його користь зніметься хтось з озвученої ним самим п’ятірки. «Але ж зніматись можна майже до дати голосування, – нагадує співрозмовник з оточення кандидата. – Чим ближче до дати виборів, тим навіть більшим буде ефект від такої підтримки».

Але поки Анатолій Степанович може лише марити потраплянням у другий тур. Навіть якщо всі названі ним п’ять кандидатів, які в сумі мають близько 3 % підтримки, не братимуть участі у виборах, а весь їхній електорат перейде до Гриценка він все одно суттєво не дотягує до третього місця. Але, на думку Фесенка, якщо Гриценку все ж вдасться заручитися підтримкою кількох хай і не надто рейтингових кандидатів, він цілком може розраховувати на ефект синергії: «До нього завдяки об’єднанню може перейти частина тих виборців, хто ще не визначився. Проте важко сказати скільки ця синергія йому дасть – в найкращому варіанті це може бути відсотків п’ять».

Останній туз, на який розраховує Гриценко, – Святослав Вакарчук, публічна підтримка якого могла б переламати ситуацію. Проте загадковий музикант досі заперечував можливість навіть починати розмову про підтримку когось з кандидатів у президенти. Чи зробить він виключення для Гриценка?

Також Анатолію Степановичу не слід забувати про ризики, які можуть аукнутись на парламентській кампанії. Поки важко представити, як він збирається ділити виборчій список між своїми старими соратниками та спонсорами, новим поповненням (Томенко, Катеринчук, Чумак, Заліщук) та партією Садового. Якщо ж до них доєднаються ще й умовні Смешко та «рухівці», то вийде вінегрет, в якому змішано все, що знайшлося в холодильнику. Результат може вийти абсолютно неїстівним.

Павло Вуєць, «Главком»