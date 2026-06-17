Нова армійська система: найбільше питань у тих, хто воює найдовше

Це доля тих, хто в армії ще з часів АТО/ООС або з початку повномасштабного вторгнення. Зараз виглядає так, що їм пропонують прослужити ще два роки – без урахування попередніх заслуг. Це звучить як зрада і знецінення.

Якщо на цих людей найближчим часом має поширюватися обіцяна демобілізація (народні депутати казали, що відпускатимуть тих, хто відслужив 5 і більше років), то про це варто було сказати одразу. Бо інакше ложечки знайдуться, а осад залишиться. Люди запам’ятовують не реальність, а свої емоції щодо неї. І нинішнє відчуття фрустрації у бійців «першої хвилі» конвертуватиметься в додаткову недовіру до системи, навіть якщо держава восени вирішить оголосити демобілізацію для ветеранів.

А якщо не оголосить і всі ці натяки на дембель залишаться лише словами – наслідки будуть поганими.