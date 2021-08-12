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    Думки вголос

    Лукашенко перетворює свою країну в один великий Крим

    Режим Лукашенка буде входити в конфронтацію зі здоровим глуздом - Лукашенко перетворює свою країну в один великий Крим
    Режим Лукашенка буде входити в конфронтацію зі здоровим глуздом

    Скільки Україна готова заплатити за свободу?

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    Запад вводит санкции против режима Лукашенко. Под удар попадают госбанки Беларуси, калийные удобрения и нефтепродукты. В ответ Лукашенко заявляет, что Беларусь и Россия «самодостаточные страны». Твердит, что у него «развязаны руки», и грозит ответными карами.

    Официальный Минск запускает на полную маховик репрессий. У несогласных с узурпацией власти вариантов немного. Можно эмигрировать. Можно присягнуть режиму. Можно уйти «под радары», что, впрочем, тоже не гарантирует безопасность.

    Злая ирония в том, что все это мы уже видели. В оккупированном Крыму.

    Аннексия изолировала регион. Все международные связи оказались оборваны. Любое ведение бизнеса там сопряжено с угрозой санкций, а любая публичная жизнь требует присяги новым флагам.

    И точно такой же процесс теперь происходит с Беларусью. Ее госкомпании становятся токсичными. Ее единственный ресурс – это российский бюджет. Любая социальная активность возможна лишь с одобрения вертикали, а любое несогласие чревато тюремными сроками.

    Лукашенко превращает свою страну в один большой Крым. Вычеркивает Беларусь из цивилизованного пространства. С той лишь разницей, что Крым был оккупирован Москвой, а Лукашенко сам готов положить свою страну к кирпичным стенам Кремля ради сохранения режима личной власти.

    Причем, напряжение будет лишь усиливаться. С каждой новой итерацией режим Лукашенко будет входить в конфронтацию со здравым смыслом. Западный санкционный пакет против госкомпаний Беларуси будет лишь расти. И в этот момент Украина окажется перед серьезным этическим выбором.

    Семь лет назад аннексия Крыма застала нашу страну врасплох – и официальный Киев еще много месяцев определялся с границами допустимого. Мы спорили о том, можно ли торговать с оккупированным полуостровом. Допустимо ли поставлять туда электроэнергию и поддерживать железнодорожное сообщение. Мы ломали копья, кого считать финальным бенефициаром такого взаимодействия: простых людей или оккупационную администрацию.

    Узурпация власти в Беларуси ставит перед Украиной точно такие же этические дилеммы. Где допустимые границы взаимодействия с официальным Минском? Можно ли покупать нефтепродукты, произведенные на госзаводах соседней страны? Подобная торговля облегчает жизнь простым беларусам или укрепляет режим Лукашенко?

    После аннексии Крыма Украина училась увязывать воедино логику и этику. Требовала от западных партнеров последовательности и принципиальности. Настаивала на сохранении санкций против страны-агрессора и критиковала тех, кто призывал вести бизнес «as usual».

    Теперь этот бумеранг вернулся. И официальному Киеву рано или поздно придется примерить на себя роль среднестатистической европейской страны, вынужденной после 2014 года ограничить свое торговое взаимодействие со страной-нарушителем. Уж коли мы требовали от всех остальных верности ценностям, то самое время платить взаимностью. И любая половинчатость в этом вопросе будет играть не в пользу официального Киева.

    Семь лет назад Украина оказалась в роли страны, требующей от остальных принципиальности. А сегодня эту принципиальность придется проявлять уже нам самим. Санкции против режима Лукашенко неизбежно аукнутся неудобствами, издержками и ростом цен, а потому они станут показательным тестом на зрелость. Проходить который будут не только украинские власти, но и граждане. Каждый сможет почувствовать себя в роли европейского обывателя, от которого мы требовали не путать ценники с ценностями.

    Пришла пора платить по счетам.

    Джерело: Крим.Реалії

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    Теги: Крим Росія окупанти анексія агресія Україна Беларусь окупація
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    Лукашенко перетворює свою країну в один великий Крим