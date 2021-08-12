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    Україна відправила в Литву тонни колючого дроту (фото)

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    Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів - Україна відправила в Литву тонни колючого дроту (фото)
    Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів
    Фото: ДСНС України

    Металевим дротом планують убезпечити кордони республіки від біженців

    Гуманітарну допомогу направили з України до Литви задля реалізації безпекових норм, йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    За розпорядженням Кабінету міністрів та Указом президента, було виділено 38 тонн колючого дроту у якості «гуманітарки».

    «Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки», – йдеться на сайті відомства.

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    Україна відправила в Литву тонни колючого дроту (фото)
    Україна відправила в Литву тонни колючого дроту (фото)
    Україна відправила в Литву тонни колючого дроту (фото)

    Це перша із трьох хвиль гуманітарної допомоги, яку надасть українська сторона литовській. Така допомога сприятиме посиленню кордонів республіки від нелегалів.

    Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні піймали понад три сотні нелегалів, що хотіли потрапити до Польщі.

    Також з 13 серпня окупанти відкриють під Донецьком КПП «Оленівка».

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    Теги: окупанти Литва гуманітарна допомога Україна біженці безпека
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    Україна відправила в Литву тонни колючого дроту (фото)