Лавров приїхав до окупованого Криму, але злива змінила його плани

Злива завадила провести для Лаврова екскурсію по «Тавриді»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, він зустрічається з учасниками молодіжного форуму «Таврида» в Судаку. Про це пише «Радіо Свобода».

Організатори повідомили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по «Тавриді».

У російському МЗС повідомляли, що Лавров буде спілкуватися з учасниками форуму в Судаку близько двох годин. Учасники арт-кластеру «Таврида» приготували для Лаврова «Гастрономічну карту Росії».

Як відомо, російський молодіжний освітній форум «Таврида» відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму. До цього у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму «Селігер», який також підтримувала і фінансувала російська влада.

Ініціатива створення «Тавриди» належить Загальноросійському народному фронту – провладному суспільно-політичного руху.

Незважаючи на численні протести місцевих жителів і активістів, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер «Таврида».

До слова, Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму.

Також Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.