Новорічна бюджетна ніч змістилася з грудня на листопад

Віктор Пинзеник Народний депутат України (БПП)

Віктор Пинзеник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як і у попередні роки бюджет було ухвалено навіть не вночі, а о 6 год. 01 хв. ранку наступного дня, на двадцять першій годині з початку засідання

Навіть найдопитливіші депутати не здатні розібратися в деталях 582 правок до проекту змін до Податкового кодексу

Багато політиків та експертів відзначають як значний прогрес припинення практики прийняття бюджету під новорічну ялинку. Головний кошторис України 2016 року було ухвалено 25 грудня, 2017 року – 22 грудня, а цього року потрудилися порадувати бюджетом уже 23, але не грудня, а листопада.

Та чи змінилося щось по суті?

Букет законів про бюджет та пов’язаних з ним документів з’являються в залі з коліс. Навіть найдопитливіші депутати не здатні розібратися в деталях 582 правок до проекту змін до Податкового кодексу, внесених до зали в момент голосування. А коли обговорюються норми на кшталт «у підпункті 4 пункту 3 статті 2 цифру 10 замінити на 2», то навіть ті, хто знає про слово бюджет із пелюшок, не здатні збагнути, про що йдеться. Як і з внесеними з голосу правками, які нерідко не розуміє навіть той, хто їх зачитує.

Насправді нічого не змінилося. Як і у попередні роки бюджет було ухвалено навіть не вночі, а о 6 год. 01 хв. ранку наступного дня, на двадцять першій годині з початку засідання, коли стомлені праведними трудами мізки народних депутатів неминуче видадуть команду рукам – тисни за припинення цього кошмарного марафону.

Змінилося у бюджетних ночах одне – відбувалося це не під ялинкою, а задовго до початку бюджетного року.

Джерело: блог Віктора Пинзеника

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