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    Думки вголос

    Ода політичному популізму

    • Віктор Пинзеник

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    Ода політичному популізму

    Кожному громадянину України гарантується виплата доходу, що вдвічі перевищує середній доход у США

    В ці буремні місяці наростаючого розмаху щохвилинного прояву неймовірної та безмежної любові до трудового люду вирішив долучитися до багатоголосого хору. Підготував відповідний проект закону. Він короткий, а тому наведу його повністю:

    ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

    ПРО РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО 

    ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

    Стаття 1. Громадяни України не зобов’язані працювати.

    Стаття 2. Тривалість щорічної відпустки в Україні складає 365 днів, а раз у чотири роки - 366 днів.

    Стаття 3. Громадяни України мають право не повертати кредити та не платити за товари і послуги, а за спожитий газ їм встановлюється доплата.

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    Стаття 4. Громадяни України мають право вийти на пенсію ще до свого народження.

    Стаття 5. Ніхто в Україні не зобов’язаний платити податки.

    Стаття 6. Віднині і довічно встановлюється такий обмінний курс долара: один фунт доларів дорівнює гривневому еквіваленту 1 грама українського сала.

    Стаття 7. Кожному громадянину України гарантується виплата доходу, що вдвічі перевищує середній доход у США.

    Може подати на реєстрацію цей проект? 

    Та небезпечно. Бо ще схвалять…

    Джерело: блог Віктора Пинзеника

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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