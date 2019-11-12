Сьогодні виповнюється 27 років українській національній валюті

За короткий період свого перебування в обігу український карбованець виконав свою історичну місію

НАШІЙ ВАЛЮТІ – 27

Ні, я не помилився з віком, бо саме 12 листопада 1992 року Україна вийшла з рубльової зони і ввела в обіг національну грошову одиницю – український карбованець. Це була перша грошова реформа, яка передувала наступному введенню гривні. Нова українська валюта стала не тільки важливим атрибутом незалежності нашої держави, але і вкрай потрібним інструментом для здійснення власної економічної політики.

Менше чотирьох років знаходився в обігу український карбованець. За цей час він прийняв на себе сильні удари не тільки непростого старту економічної трансформації нашої країни, але й маси популістських рішень, наслідком яких стала висока інфляція цього періоду. Та за короткий період свого перебування в обігу український карбованець виконав свою історичну місію. До моменту введення гривні у 1996 році він дозволив прийняти непрості рішення для усунення нестабільності, а тому гривня підхопила стабільність, яку вже демонстрував на момент другої грошової реформи український карбованець.

Радий тому, що в тодішньому Уряді Л.Кучми було швидко досягнуто розуміння важливості та необхідності даного кроку для поступового вирішення серйозних проблем нашої економіки. Радий також тому, що доля дарувала мені можливість бути причетним як до цієї, так і до другої грошової реформи в Україні – введення гривні.