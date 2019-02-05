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    Думки вголос

    Проблемний бюджетний січень для української економіки

    • Віктор Пинзеник

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    Проблемний бюджетний січень для української економіки

    Поки що відставання не таке значне. Але воно може стати проблемою, якщо не буде адекватної реакції

    Не встигли ми порадіти позитивному бюджетному дефіцитному тренду, як пролунав тривожний сигнал бюджетного січня.

    Його доходи (загальний фонд) виявилися меншими минулорічного січня на 14%. Це при тому, що схваленим на цей рік законом закладено зростання доходів більш, ніж на 11%. 

    Значною мірою дана ситуація зумовлена значно більшими обсягами відшкодування ПДВ порівняно з минулорічними. Та навіть з урахуванням даного фактора дохідна динаміка не вкладається у планову.

    Поки що це не таке значне відставання. Але воно може стати проблемою, якщо не буде адекватної реакції.

    Джерело: блог Віктора Пинзеника

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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