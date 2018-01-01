Мощі Володимира Путіна
- Сьогодні, 22:12
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Головне, більше не потрібно проводити ніяких виборів, тому що мощі - це назавжди!
Мовою оригіналу
С учётом событий последнего времени имеет смысл изменить официальное написание титула Владимира Путина. Отныне во всех официальных документах и новостях его следует именовать «Мощи Владимира Путина». Возраст позволяет. Уверен, Гундяев с лёгкостью (и не дорого) благословит «омоществление».
Взять хотя бы последние события:
- Мощи Владимира Путина провели встречу с членами правительства.
- Мощи Владимира Путина приняли участие во встрече малых городов и поселений
- Мощи провели заседание с постоянными членами Совета безопасности.
- Премьер Медведев приложился к мощам.
Конечно, бросается в глаза слишком частое общение мощей с разного рода членами, но это можно простить. Главное, больше не требуется проводить никаких выборов, потому что мощи - это навсегда!
Или, может, всё же снести эти мощи на свалку истории?
Джерело: блог Сергія Талка