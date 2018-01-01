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    Думки вголос

    Мощі Володимира Путіна

    Головне, більше не потрібно проводити ніяких виборів, тому що мощі - це назавжди!
    Мовою оригіналу С учётом событий последнего времени имеет смысл изменить официальное написание титула Владимира Путина. Отныне во всех официальных документах и новостях его следует именовать «Мощи Владимира Путина». Возраст позволяет. Уверен, Гундяев с лёгкостью (и не дорого) благословит «омоществление». Взять хотя бы
    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 22:12
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Головне, більше не потрібно проводити ніяких виборів, тому що мощі - це назавжди!

    Мовою оригіналу

    С учётом событий последнего времени имеет смысл изменить официальное написание титула Владимира Путина. Отныне во всех официальных документах и новостях его следует именовать «Мощи Владимира Путина». Возраст позволяет. Уверен, Гундяев с лёгкостью (и не дорого) благословит «омоществление».

    Взять хотя бы последние события:

    • Мощи Владимира Путина провели встречу с членами правительства. 
    • Мощи Владимира Путина приняли участие во встрече малых городов и поселений
    • Мощи провели заседание с постоянными членами Совета безопасности.
    • Премьер Медведев приложился к мощам.

    Конечно, бросается в глаза слишком частое общение мощей с разного рода членами, но это можно простить. Главное, больше не требуется проводить никаких выборов, потому что мощи - это навсегда! 

    Или, может, всё же снести эти мощи на свалку истории?

    Джерело: блог Сергія Талка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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