Мощі Володимира Путіна

Головне, більше не потрібно проводити ніяких виборів, тому що мощі - це назавжди!

Мовою оригіналу С учётом событий последнего времени имеет смысл изменить официальное написание титула Владимира Путина. Отныне во всех официальных документах и новостях его следует именовать «Мощи Владимира Путина». Возраст позволяет. Уверен, Гундяев с лёгкостью (и не дорого) благословит «омоществление». Взять хотя бы

Володимир Путін

Головне, більше не потрібно проводити ніяких виборів, тому що мощі - це назавжди!

Мовою оригіналу

С учётом событий последнего времени имеет смысл изменить официальное написание титула Владимира Путина. Отныне во всех официальных документах и новостях его следует именовать «Мощи Владимира Путина». Возраст позволяет. Уверен, Гундяев с лёгкостью (и не дорого) благословит «омоществление».

Взять хотя бы последние события:

Мощи Владимира Путина провели встречу с членами правительства.

Мощи Владимира Путина приняли участие во встрече малых городов и поселений

Мощи провели заседание с постоянными членами Совета безопасности.

Премьер Медведев приложился к мощам.

Конечно, бросается в глаза слишком частое общение мощей с разного рода членами, но это можно простить. Главное, больше не требуется проводить никаких выборов, потому что мощи - это навсегда!

Или, может, всё же снести эти мощи на свалку истории?

Джерело: блог Сергія Талка

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