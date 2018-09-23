Росія перетвориться в занедбану зубожілу бензоколонку

Все дуже погано...

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Путинская модель бытия заключалась в том, что мы продаём нефть и газ, а на заработанную валюту покупаем станки, шмотки, олимпиады, бл**ей - то есть всё. Он называл это Энергетическая Сверхдержава. Другие, правда, называли сырьевым придатком, но не в этом суть - модель работала.

На фото, сделанном в Германии, у всех трёх автомобилей отсутствует двигатель внутреннего сгорания. Это электромобили на возобновляемой электроэнергии. Им не нужен бензин, им не нужна нефть, им не нужна Россия. И они уже ездят по дорогам Европы.

И это страшно, потому что в ближайшие десять лет произойдёт глобальный переворот и РФ превратится в заброшенную обнищавшую бензоколонку. Мало кто думает об этом, но это неизбежно.

Чувачку из питерской подворотни объяснить это вообще невозможно.

Джерело: блог Сергія Талка

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