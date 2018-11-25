Путін тишком-нишком качав нафту, але обдурив сам себе
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Розсилка
Про ціни на нафту
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На встрече ОПЕК в прошлом году Россия пообещала сократить добычу нефти. А сама втихарях увеличивала объёмы, стараясь заработать побольше.
И вот теперь нефтюшка-кормилица рухнула со всеми вытекающими последствиями. Что ещё раз доказывает, что Путин стратег никудышный, обманул в итоге сам себя.
Не Кутузов, мягко говоря.
Видимо, подворотня сказывается: спереть по-быстрому и слинять, пока п****лей не дали...
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