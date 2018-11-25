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    Думки вголос

    Путін тишком-нишком качав нафту, але обдурив сам себе

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Розсилка
    Путін тишком-нишком качав нафту, але обдурив сам себе

    Про ціни на нафту

    Мовою оригіналу

    На встрече ОПЕК в прошлом году Россия пообещала сократить добычу нефти. А сама втихарях увеличивала объёмы, стараясь заработать побольше.

    И вот теперь нефтюшка-кормилица рухнула со всеми вытекающими последствиями. Что ещё раз доказывает, что Путин стратег никудышный, обманул в итоге сам себя.

    Не Кутузов, мягко говоря.

    Видимо, подворотня сказывается: спереть по-быстрому и слинять, пока п****лей не дали...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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