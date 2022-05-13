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    Думки вголос

    Картону немає. Росіянам розливатимуть молоко з бідонів

    • Сергій Талк

      Публіцист

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Черга за молоком у радянські час - Картону немає. Росіянам розливатимуть молоко з бідонів
    Черга за молоком у радянські час
    фото: rbc.ua

    Шановні росіяни, ви вже визначитеся, що робитимете...

    Ярославський молочний комбінат припинив випуск молока у літрових пакетах.

    В Росії вже не можуть виробляти пакети для молока
    В Росії вже не можуть виробляти пакети для молока

    Проблема в тому, що у виробника упаковки закінчилися картон, фарба, хімікати, картриджі та запчастини для виробничої лінії. Як один із тимчасових варіантів розглядається роздрібний продаж молока населенню з розливом у бідони.

    Шановні росіяни, ви вже визначитеся, що робитимете – загрожувати фінам та шведам або налагодити випуск елементарного продукту.

    Адже гірші за Ерітрею стали!

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    Джерело: блог Сергія Талка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація
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    Картону немає. Росіянам розливатимуть молоко з бідонів