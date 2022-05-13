Картону немає. Росіянам розливатимуть молоко з бідонів
Шановні росіяни, ви вже визначитеся, що робитимете...
Ярославський молочний комбінат припинив випуск молока у літрових пакетах.
Проблема в тому, що у виробника упаковки закінчилися картон, фарба, хімікати, картриджі та запчастини для виробничої лінії. Як один із тимчасових варіантів розглядається роздрібний продаж молока населенню з розливом у бідони.
Шановні росіяни, ви вже визначитеся, що робитимете – загрожувати фінам та шведам або налагодити випуск елементарного продукту.
Адже гірші за Ерітрею стали!
Джерело: блог Сергія Талка