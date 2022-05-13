Картону немає. Росіянам розливатимуть молоко з бідонів

Черга за молоком у радянські час

Шановні росіяни, ви вже визначитеся, що робитимете...

Ярославський молочний комбінат припинив випуск молока у літрових пакетах.

В Росії вже не можуть виробляти пакети для молока

Проблема в тому, що у виробника упаковки закінчилися картон, фарба, хімікати, картриджі та запчастини для виробничої лінії. Як один із тимчасових варіантів розглядається роздрібний продаж молока населенню з розливом у бідони.

Шановні росіяни, ви вже визначитеся, що робитимете – загрожувати фінам та шведам або налагодити випуск елементарного продукту.

Адже гірші за Ерітрею стали!

Джерело: блог Сергія Талка

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