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    Думки вголос

    Головний страх Путіна

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Розсилка
    Головний страх Путіна

    Все дитинство він провів у злиднях і пітерської підворітті

    Настало время рассказать о главном страхе пациента Владимира П., 66 лет.

    Все детство он провел в нищете и питерской подворотне, и когда в зрелом возрасте на него свалились власть, а затем и богатство, он немножко тронулся умом. А вы бы не тронулись, если бы стали обладателем миллиарда долларов? То-то и оно. А их у него много. Каждое утро пациент просыпается с мыслью: неужели это все мое - и миллиарды, и 22 резиденции, и 62 самолета в личном авиаотряде, и ручной медвежонок Димон, и спикер Володин?

    А вторым чувством возникает страх, что это могут отнять. Нет, не свои холопы, этих можно не бояться, нет - американцы. Он смотрел кадры из Ливии, Сирии, Ирака и впитал этот страх. Отсюда и ненависть к американцам, смешанная со страхом.

    Так вот пациент считает, нет, почти уверен, что американцы построили в Румынии базу и разместили на ней ракеты, которые смогут долететь до его резиденции в Сочи за 5 минут и убить его. А он даже не успеет слезть с унитаза - замочат в собственном сортире! И вот эту ракету по имени Томагавк он боится больше всего на свете. Боится! Именно поэтому, а не почему другому, был захвачен Крым - чтобы поставить заслон всемогущему Томагавку. Именно поэтому были зачищены Абхазия и Осетия, т.к. они расположены слишком близко к его резиденции. Именно поэтому Крым сегодня нашпигован вооружением как никакая другая территория России. Там расположены:

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    Но он все равно боится. Поэтому угрожает, угрожает, угрожает... «Вы меня только троньте!». Никакая не геополитика, а животный страх определяют все действия этого человека. Да он же больной! - воскликните вы, - параноик! Да, но параноики тоже люди. И иногда они руководят странами.

    Джерело: блог Сергія Талка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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